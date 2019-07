Inbraken in woning, onder meer geld en autosleutels gestolen Koen Baten

05 juli 2019

In de Watermolenstraat en in de Brusselbaan in Erembodegem werd gisteren en vandaag een inbraak vastgesteld in twee woningen. De inbraak op de Brusselbaan werd vastgesteld rond 04.00 uur ‘s nachts. De daders gooiden er een raam in, maar het is niet duidelijk of ze iets hebben meegenomen.

Vanochtend werd er in de Watermolenstraat in Erembodegem een soortgelijke inbraak vastgesteld. Ook hier werd het raam ingegooid en ging men aan de haal met geld en de autosleutels.