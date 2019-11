Inbraken in regio Aalst blijven duren, daders vooral aan de haal met geld en juwelen Koen Baten

09u58 0 Aalst De inbrakenplaag in Aalst is nog niet voorbij. In het verlengde weekend werden opnieuw verschillende inbraken vastgesteld in woningen. De daders focussen zich vooral op juwelen en geld. Ook in enkele voertuigen werd er ingebroken.

Inbrekers viseren al een tijdje de regio rond Aalst, wat zelf al twee maal een klopjacht opleverde in Erembodegem en Herdersem. De daders werden echter niet gevonden toen. Of de inbrekers nog steeds dezelfde zijn van toen is nog niet duidelijk. Dit keer werd er ingebroken in de Beukenlaan, Stijn Streuvelsstraat en de Alfons De Cockstraat. De buit bedroeg telkens juwelen en geld. In de Resschebeke werd ook nog een poging ondernomen, maar daar raakten de daders niet binnen. De deurlijst liep wel schade op.

Ook in een voertuig werd er afgelopen weekend ingebroken. De daders gooiden er een ruit in en gingen aan de haal met een werkkoffer. Dit gebeurde op de Rampelberg. De politie voert hogere patrouilles uit sinds de inbrakenplaag.