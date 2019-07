Inbraakpoging in woning Koen Baten

16 juli 2019

15u42

In de Hekkestraat in Hofstade bij Aalst heeft de politie gisterenmiddag een inbraakpoging vastgesteld aan een woning. De dader of daders probeerden via een raam naar binnen te komen, maar slaagden er niet in. Het raam heeft wel schade en zal moeten vervangen worden. Verder werd er niets gestolen. De daders zijn spoorloos.