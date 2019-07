Inbraak in voertuig en krassen achtergelaten op ander voertuig Koen Baten

09 juli 2019

14u29 15 Aalst In de Groenstraat in Aalst stelde politie maandagavond twee feiten vast aan auto’s. Rond 17.30 uur kwamen ze ter plaatse nadat er een inbraak in een voertuig werd vastgesteld.

Daar gingen de daders aan de haal met een tankkaart, paraplu, parfum, een hondengordel en enkele winkeltassen. Er werden ook krassen aangebracht op de wagen. Een half uur later stelde de politie de volgende feiten vast. Toen werden er verschillende krassen aangebracht op het voertuig. Het is niet duidelijk of de dader ook hier probeerde in te breken.