Inbraak in jeugdhuis, deur met veel geweld ingebeukt Koen Baten

28 maart 2020

17u08 22 Aalst Dieven hebben afgelopen nacht bij jeugdhuis Jome in de Meirbeekstraat in Gijzegem ingebroken. Er is wel heel wat materiële schade en er werden ook enkele zaken meegenomen.

De feiten moeten hebben plaatsgevonden tussen gisterenavond en vannacht. Met bruut geweld werd het glas aan de toegangsdeur ingestampt zodat de daders het pand konden betreden. Ook binnen in het jeugdhuis zelf werden er heel wat materiaal beschadigd. Het jeugdhuis is erg geschrokken door de feiten en hoopt dat er getuigen zijn die iets gezien of gehoord hebben. Vooral de schade is erg groot.

De politie werd alleszins verwittigd en kwam ter plaatse voor eventueel sporenonderzoek. Er is een laptop gestolen die dienst deed als decibelmeter, enkele bakken bier en wat chips. Mocht je iets gezien hebben of meer weten mag je altijd contact opnemen met de Aalsterse politie.