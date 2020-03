In totaal vijf coronabesmettingen vastgesteld in Aalsterse ziekenhuizen Rutger Lievens

09 maart 2020

14u01 0 Aalst In het OLV-ziekenhuis in Aalst testte afgelopen weekend opnieuw een patiënt positief op het coronavirus. Daarmee staat de teller van positieve tests in Aalst nu op vijf. In het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis zijn er nog geen besmettingen vastgesteld.

In geen van de twee Aalsterse ziekenhuizen - het OLV en het ASZ - zijn patiënten met coronavirus gehospitaliseerd. Alle mensen die een positieve test aflegden zijn naar huis gegaan en zitten daar in quarantaine. Vrijdag stond de teller in Aalst nog op vier, zaterdag kwam daar één besmette patiënt bij. Maandag was er geen extra besmetting te melden. In het ASZ zijn er nog geen positieve tests geweest.