In tien jaar is bijna 1 op 5 winkels in Aalst verdwenen Rutger Lievens

13 oktober 2019

14u11 0 Aalst Tussen 2009 en 2019 was er een daling van 17% van het aantal winkels in Aalst. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau Locatus die De Tijd kon raadplegen via de databank van de Vlaamse provincies.

Eerder deze maand trok Unizo Aalst al aan de alarmbel. Uit hun cijfers bleek dat de leegstand de laatste tien jaar verviervoudigde. Waar in 2010 nog 3,4 procent van de handelspanden leegstonden, is dat in 2019 al 12,5 procent.

Katrien Beulens (CD&V), schepen van Economie in Aalst, zegt dat de stad wel degelijk actie onderneemt om de leegstand tegen te gaan. “De leegstand in Aalst is net zoals in andere vergelijkbare steden gestegen. De hoge huurprijzen, de stijging van het aantal producenten dat online aangekocht wordt en de stijging van de totale winkelvloeroppervlakte zijn hier de voornaamste redenen voor”, zegt ze. “Dit is een fenomeen dat zeker niet alleen in Aalst voorkomt en uiteraard proberen we hier alles aan te doen om leegstand te bestrijden.”

Clothilde

Zo was er onlangs de wedstrijd ‘win je winkel in Aalst’ waarbij je gedurende 5 maand gratis een winkelpand kon betrekken. “Naast Clothilde zullen door deze wedstrijd ook nog twee andere deelnemers de komende weken een pop-upwinkel openen in Aalst. Jilko in de Pieter Van Aelst-galerij en Maison Melanie in de Kattestraat”, zegt ze. “De stad probeert dus startende en nieuwe ondernemers te matchen met beschikbare handelspanden.”

“Daarnaast zorgen we voor beleving en promotie in de winkelstraten door leuke evenementen (Happy Herfst, Aalst Twinkelt). We merken ook heel wat verbouwingsprojecten op in de binnenstad. Oude, niet marktconforme panden krijgen een make-over, wat hen opnieuw beter in de markt zal plaatsen. Deze trend omarmen we vanuit de stad graag met de subsidies wonen-boven-winkels. De stad beseft de noodzaak om hier op te blijven inzetten en heeft in dit kader ook al werkbezoeken aan o.a. Mechelen en Kortrijk gepland”, zegt de stad Aalst.