In het weekend gratis parkeren op Tereos-personeelsparking Rutger Lievens

09 juli 2020

17u20 16 Aalst Om de parkeerdruk tijdens de weekends op te vangen en om de economische activiteit en de beleving van de onze stad mee te ondersteunen, wordt bijkomend gratis parkeergelegenheid ter beschikking gesteld op de personeelsparking van Tereos aan de Frits De Wolfkaai.

Deze parking zal vanaf vrijdag 14 uur tot maandag 6 uur opengesteld worden voor het publiek. Dit kan vooral op de drukke momenten de parkeerdruk mee helpen opvangen. De ruimte biedt plaats voor ruim zestig auto’s en is door zijn ligging uiterst geschikt als centrumparking. Schepen van Mobiliteit Jean Jacques De Gucht (Open Vld) vindt dat een goeie zaak. “Dit is een verhaal dat belangrijk is voor de leefbaarheid van onze stad. Deze bijkomende parking kan een aantrekkingskracht betekenen voor ons centrum. Door het openstellen van deze ruimte kunnen we een mooie aanvulling bieden op het al bestaande parkeeraanbod. Het is op wandelafstand van ons centrum en bovendien is het aansluitend op de handelssite aan de Varkensmarkt/Molendries/Hoveniersstraat”, zegt hij.