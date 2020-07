In dit wassalon maak je je speelgoed, meubilair en textiel in een halfuurtje virus- en bacterievrij: “Het lijkt een gewone kast, maar is het niet” Rutger Lievens

17 juli 2020

11u43 0 Aalst Het Aalsterse wassalon Bubbleworks pakt uit met een ontsmettingsmachine op basis van ozon, een primeur in België. In minder dan 30 minuten worden virussen en bacteriën gedood en onaangename geuren verwijderd uit alle denkbare spullen, zoals schoenen, speelgoed, meubels, gordijnen en rugzakken. “We willen bijdragen aan de bestrijding van het coronavirus”, zegt uitbater Sammy Vanoirbeek.

De ontsmettingsmachine komt er als verlengstuk van de klassieke wasmachines. Bubbleworks in de Sint-Janstraat wil klanten helpen een veilige en hygiënische omgeving te creëren. “We ontsmetten continu onze handen en dragen een mondmasker. Maar dagelijkse gebruikte materialen en spullen ontsmetten die je niet zomaar kan wassen, is een moeilijke klus”, zegt uitbater Sammy Vanoirbeek. “We willen het grote publiek de mogelijkheid geven om die eenvoudig, doeltreffend en snel te ontsmetten. Denk maar aan elektronica, speelgoed en spullen die je tijdens een vakantie gebruikte.” Omdat onaangename geuren vaak bacterieel zijn, werkt de machine ook om geuren te verwijderen. Zo kunnen tapijten en gordijnen geurvrij worden gemaakt.

Verwijdert brand- en rookgeur

De machine werkt met ozontechnologie en werd ontwikkeld in Italië. Het toestel ziet eruit als een gewone kast, maar wat er in de machine gebeurt, is uniek. “Ze werkt met een krachtig desinfectieproces op basis van ozon en is een van de meest effectieve desinfectiemethoden zonder neveneffecten. De zuurstof die zich in de machine en de spullen bevindt, wordt omgezet in ozon door middel van een generator”, zegt Sammy.

Sommige brandweerkazernes gebruiken de machine om helmen en uniformen te ontsmetten en de brandgeur te verwijderen. Vanaf nu kan iedereen hiervan gebruik maken Sammy Vanoirbeek

Omdat alles wat in de kast gestopt wordt droog blijft en het hele proces werkt zonder bevochtiging of chemicaliën, kunnen alle materialen en voorwerpen behandeld worden. “Het wordt op industriële wijze gebruikt om gebouwen, auto’s en zelfs drinkwater te ontsmetten”, verduidelijkt Sammy. “Sommige brandweerkazernes gebruiken de machine om helmen en uniformen te ontsmetten en de brandgeur te verwijderen. Vanaf nu kan iedereen hiervan gebruik maken.”

Vernieuwd wassalon en grote investering

Tijdens de coronacrisis werd het wassalon in Aalst volledig vernieuwd. “We willen het de klant zo aangenaam mogelijk maken. Daarom creëerden we een volautomatisch wassalon met oog voor het milieu. We werken volledig met hernieuwbare energie en onze machines verbruiken tot 30% minder water dan gemiddelde machines. Ook de ontsmettingsmachine was een enorme investering, maar de coronacrisis is nog niet meteen voorbij en we willen bijdragen aan een veilige en hygiënische omgeving voor iedereen”, besluit Sammy.