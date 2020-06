In de loop van 2021 verdwijnt gele vuilniszak, restafval vanaf dan in grijze container Rutger Lievens

24 juni 2020

10u26 27 Aalst In de loop van 2021 verdwijnen de gele ILvA-vuilniszakken en worden ze vervangen door grijze containers. Ook de discussie met de stad Aalst is van de baan. Het stadsbestuur wenste de containers voor restafval eerst in de buitengemeenten in te voeren en dan pas in het stadscentrum, maar de containers zullen nu overal tegelijk worden ingevoerd.

De gele zakken verdwijnen nog niet meteen op 1 januari 2021, maar geleidelijk in de loop van het jaar zullen alle steden en gemeenten aangesloten bij intercommunale ILvA ze invoeren. Zowel restfractie als GFT worden dan gewogen en je betaalt per kilogram afval. De 15 steden en gemeenten van ILvA hebben hun akkoord gegeven, ook Aalst dus, zodat ILvA van start kan gaan met het invoeren van deze methode, die we ‘gewogen diftar’ noemen. De invoering gebeurt in verschillende fasen en start in de lente van 2021.

De vervuiler betaalt

“Met gewogen diftar wil ILvA de afvalberg kleiner maken, door de gezinnen zelf verantwoordelijk te maken voor de afvalkost. Via de gele zak betaalt de verbruiker slechts een klein deel van de totale afvalfactuur. De gemeenten betalen nog een groot aandeel van de kost. Een hogere prijs voor de gele zakken en de GFT-stickers kreeg niet de voorkeur, omdat dit niet aanmoedigt om minder afval te produceren. Via gewogen diftar kan het principe ‘de vervuiler betaalt’ wel correct worden toegepast”, aldus Tina Verraes van ILvA.

“Gewogen diftar is een logische stap na de nieuwe inzamelregels voor PMD en het toelaten van etensresten in de GFT-container in 2019. Wie dus goed sorteert, heeft in principe weinig restfractie. Wie afval vermijdt en goed sorteert, zal dus een lagere afvalrekening hebben dan wie dat niet doet. Een eerlijke en rechtvaardige aanpak”, zegt ze. “In andere gemeenten waar dit systeem wordt toegepast, verkleint de afvalberg drastisch na de invoer van gewogen diftar. De cijfers uit Oosterzele, waar ILvA dit systeem voor de inzameling van de restfractie al toepast, bewijzen dat deze inzamelmethode aanzet tot afval vermijden en beter sorteren: de hoeveelheid restfractie per inwoner daalde er van 123 kg in 2017 naar 91,5 kg in 2019.”

Aanbiedkost

Het gebruik van containers heeft veel voordelen volgens ILvA. “Voor onze laders betekent dit een ergonomische manier van werken, in tegenstelling tot het dragen van zakken. Containers kunnen 100% gerecycleerd worden, terwijl gele zakken mee verbrand worden (jaarlijks maar liefst 215 ton aan plastic). Zakken kunnen scheuren, onwel ruiken en voor ongevallen met scherpe voorwerpen zorgen”, zegt Verraes. “Er zijn verschillende types containers (40, 140 en 240 liter), zodat het volume kan worden aangepast naargelang de gezinsgrootte en het type behuizing. Voor appartementsgebouwen worden oplossingen op maat voorzien, in overleg met de beheerders van de gebouwen.”

Ook de tarieven voor de afvalinzameling liggen vast. Bij gewogen diftar bestaat je kost uit 2 delen: een vaste aanbiedkost, ongeacht de hoeveelheid afval die je aanbiedt en een kost per kilogram. Voor de restfractie is de vaste aanbiedkost 0,25 euro voor een container van 40 en 140 liter en 0,50 euro voor een container van 240 liter. De kost per kilogram restfractie is 0,25 euro. De vaste aanbiedkost voor GFT is 0,125 euro. Je betaalt 0,085 euro per kilogram GFT.

Invoering in fasen

De invoer van gewogen diftar verloopt in fasen. De eerste inwoners krijgen na de zomermaanden een brief in de brievenbus met nodige info. Bart Van den Neste, voorzitter van ILvA is erg tevreden met het engagement van de 15 steden en gemeenten. “Inzamelen via containers en de verbruiker rechtstreeks doen betalen voor zijn eigen afval is een eerlijke methode. We moeten er echt voor zorgen dat er minder afval is en dat kunnen we alleen als ieder zijn verantwoordelijkheid neemt. Afval vermijden is dus de boodschap! Nu de meeste plastic verpakkingen in de blauwe zak kunnen en je etensresten in de GFT-container mogen, kan elk gezin heel veel restfractie vermijden. Laat ons daarom de uitdaging naar 87 kilogram restfractie per jaar per persoon aangaan!”, aldus de voorzitter.

Op de gemeenteraad van Aalst was er wel kritiek van de oppositie. Sp.a’er Sam Van De Putte vindt dat er nog veel onduidelijkheden zijn. “Wat zullen de compensaties zijn voor mensen met een verhoogd sociaal tarief of voor gezinnen met kinderen in pampers of mensen met incontinentieproblemen. Hoe hou je het voor hen betaalbaar?”, zei hij op de gemeenteraad.