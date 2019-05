IN BEELD: Prinses Astrid opent PiKANT! in Moorsel Rutger Lievens

29 mei 2019

19u37 0 Aalst Prinses Astrid heeft samen met haar man prins Lorenz Moorsel een bezoek gebracht om er de tentoonstelling van Fernand Huts PiKANT! te openen. Ze had er een uitgebreid gesprek met een van de Aalsterse Gilles, Marleen Meert, die helemaal ondersteboven was na de ontmoeting met de prinses: “Het mooiste moment van mijn 46 jaar als Gilles”, zei ze.

Prinses Astrid en prins Lorenz werden aan de Sint-Gudulakapel van Moorsel opgewacht door enkele (Aalsterse) topondernemers: de gebroeders De Nul van het gelijknamige baggerbedrijf, Fernand Huts van Kantoennatie, Greet Van De Velde en Willy Michiels. Er waren ook enkele toppolitici aanwezig, zoals Pieter De Crem (CD&V), Herman De Croo (Open Vld) en Karel en Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). Burgemeester Christoph D’Haese had zijn tricolore sjerp aan en verwelkomde de prinses in Aalst.

Protocol

Na de begroetingen aan de ondernemers en politici nam de prinses eventjes de tijd om met Marleen Meert, al 46 jaar Aalsterse Gilles, te praten. Meert en de andere Gilles waren opgetrommeld om met hun kleurrijke kostuums sfeer te brengen bij de aankomst van de prinses. Marleen Meert moest achteraf een beetje bekomen. “Ik heb er zelfs een beetje tranen van in mijn ogen. Wellicht ook van de stress. Je moet aan zoveel denken als je de prinses ontmoet. Volgens het protocol mag je je hand niet uitsteken aan de prinses maar wachten tot zij aanstalten maakt. We mochten onze traditionele bezempjes niet gooien en een masker opzetten mocht ook niet”, zegt Marleen.

Mooiste moment

Zij zegt dat de prinses een vriendelijke indruk maakte. “Ze kwam over als een heel gewone vrouw en supervriendelijk. Ze was meteen geïnteresseerd in het kostuum en vroeg waarin ons kostuum verschilde van dat van Binche. Ik heb uitgelegd dat we alles zelf maken en dat er bij ons bloemetjes opstaan want Aalst was vroeger een bloemenstad. De prins vroeg of ons hoofddeksel veel woog en ik heb hem uitgelegd dat het toch 3 à 4 kilo weegt. Daar schrok hij wel wat van”, zegt Marleen.

Dit zal ze nooit vergeten. “Het was het hoogtepunt van mijn carrière als Aalsterse Gilles. Het mooiste dat ik in 46 jaar Aalsterse Gilles heb meegemaakt”, zegt ze.

Prinses Astrid opende na de ontmoeting met de Aalsterse Gilles de tentoonstelling PiKANT! in de kerk van Moorsel.