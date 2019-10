Ilva wil af van de gele zak Rutger Lievens

03 oktober 2019

16u29 24 Aalst Afvalintercommunale Ilva heeft het plan opgevat om in al haar 15 gemeenten en steden de gele restafvalzak te vervangen door afvalcontainers. Zo wil Ilva het principe ‘de vervuiler betaalt’ handhaven. Elke bewoner van Aalst en de 14 andere gemeenten krijgt een afvalcontainer en zal per kilo restafval betalen.

Het plan moet wel nog goedgekeurd worden door het stadsbestuur en gemeenteraad van de verschillende gemeenten die lid zijn van Ilva. De intercommunale Ilva stelt aan alle gemeenten en steden voor om de gele zak af te schaffen en te vervangen door containers.

De vervuiler betaalt

“De kost van de gele zak is sinds 2009 niet meer veranderd”, zegt Tina Verraes van Ilva. “Uit onderzoek blijkt dat de gele zak te goedkoop is om de kosten te drukken. Het verschil wordt bijgelegd door de steden en gemeenten. Daardoor verliezen inwoners die netjes alles sorteren hun voordeel tegenover zij die niet hun best doen, want als belastingbetaler betalen ze nog eens. We zouden de prijs kunnen verhogen naar 2 euro per zak, maar op termijn zit je dan weer met hetzelfde probleem. In de praktijk zie je ook dat zakken die duurder worden zwaarder worden, omdat mensen er meer in proppen. We zochten dus naar een oplossing volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.”

Als het plan wordt goedgekeurd, dan betalen streekgenoten in de toekomst per kilo restafval. “Iedereen krijgt dan een afvalcontainer voorzien van een chip. Tijdens de ophaling wordt dan gemeten hoeveel restafval je aanbiedt en je betaalt per kilo”, zegt Verraes. Ilva houdt er rekening mee dat niet iedereen plek heeft om een grote afvalcontainer te plaatsen in huis. “We zullen ook kleinere containers aanbieden", zegt ze.

Aalst en de 13 andere gemeenten zouden zo het voorbeeld van Oosterzele volgen, de Ilva-gemeente waar het systeem van de containers al bestaat.

Ommezwaai

De ommezwaai roept heel wat vragen op bij gemeenteraadslid Steve Herman van Vlaams Belang. “Ik heb al gevraagd of er sociale correcties mogelijk waren. Die zijn mogelijk maar moeten door de stad zelf bepaald worden”, zegt Herman (VB). “Uit de ervaring blijkt dat er geen stijging van sluikstorten was in de gebieden waar dit wel al toegepast werd door andere intercommunales. De investering in de containers, de chiptechnologie en het uitrusten van ophaalwagens zou er op maximum 7 jaar uitgehaald zijn.”

Volgens Ilva heeft het wel degelijk een positief effect op het aantal restafval dat wordt aangeboden. Dat blijkt uit de cijfers in de gemeente Oosterzele, waar men dus al met zulke containers werkt. “Op 1 januari 2018 zijn we restfractie beginnen wegen in Oosterzele. In 2016 had men er per persoon 127,04 kg restfractie. In 2018 was dat nog maar 94,64 kg. Ter vergelijking: gemiddeld had een gezin binnen ILvA in 2018 101 kg restafval”, zegt Ilva.

Stad denkt na

De stad Aalst heeft nog niet beslist of ze meestapt in het nieuwe systeem. “We hebben bedenktijd gevraagd aan Ilva. We willen meer info over hoe dit praktisch georganiseerd zal worden en wat de financiële gevolgen zullen zijn”, zegt schepen van Leefmilieu Katrien Beulens (CD&V).