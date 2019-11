Ilva-voorzitter: “Geen afvalcontainer voor restafval in stedelijk gebied? Dat is voorbarig” Rutger Lievens

13 november 2019

18u45 0 Aalst Ilva-voorzitter Bart Van Den Neste (Open Vld) zegt dat het voorbarig is om te stellen dat de afvalcontainer de gele zak niet zal vervangen in het stedelijk gebied van Aalst en Erembodegem. Ilva-voorzitter Bart Van Den Neste (Open Vld) zegt dat het voorbarig is om te stellen dat de afvalcontainer de gele zak niet zal vervangen in het stedelijk gebied van Aalst en Erembodegem. Het stadsbestuur van Aalst vraagt om een uitzonderingsmaatregel voor Aalst en Erembodegem , maar Bart Van Den Neste is daar geen fan van. Beter een afvalcontainer voor restafval voor iedereen, vindt hij.

Bart Van Den Neste (Open Vld), voorzitter van Ilva zegt dat de verwerking van afval de laatste tien jaar verdubbeld is. “In die 10 jaar hebben de steden en gemeenten deze prijsstijgingen steeds zelf gedragen”, zegt hij. “Vandaag zeggen de steden en gemeenten, begrijpelijk, dat dit niet meer kan. En werd op de raad van bestuur van Ilva een prijsverhoging van onder meer de gele zak en GFT voorgesteld. Zo zou een gele zak in een eerste fase naar 2 euro stijgen. Wetende dat Ilva vandaag op volume ophaalt maar afval per gewicht moet betalen én wetende dat de verschuiving naar extra PMD ook nog gevolgen zal hebben op de gele zak. Dat maakt dat we binnen enkele jaren terug naar een verhoging kunnen gaan van 2,50 euro. Daar kan ook ik mij totaal niet in vinden. En werd er vanuit de raad van bestuur van Ilva gevraagd om op zoek te gaan naar een ander systeem.”

“Goede resultaten in andere steden”

Volgens Van Den Neste is de oplossing dus de restafvalcontainer. “Het grote voordeel is dat de burger dan zelf zijn afvalfactuur in de hand zal hebben. Wie goed sorteert zal een prijsverhoging niet voelen, of zelfs een prijsdaling kennen. Wie niet goed sorteert kiest er zelf voor om daarvoor te betalen. In Sint Niklaas, Lokeren, of Ronse zijn de resultaten enorm positief. De daling van het restafval is enorm”, zegt hij. “En hoe minder restafval hoe minder de kosten. Zo doe je dus een andere ingreep die nota bene veel beter is voor het milieu om de kosten van afval te drukken. Uiteraard begrijpen wij de bezorgdheden die de stadsdiensten van Aalst als advies meegaven. Wij zijn dan ook op basis van dit advies constructief met die diensten op zoek om die issues zoveel mogelijk weg te werken. Zo doen we deze week met de stadsdiensten twee plaatsbezoeken in Lokeren en Sint Niklaas.”

Gesprekken met de stad lopen nog

Volgens hem lopen de gesprekken dus nog met de stad Aalst. “Het is wel heel voorbarig om te zeggen dat het stedelijk gebied niet zal meegenomen worden. Zo stond het ook niet in het collegebesluit. De invoer van het systeem gaat immers hand in hand met zowel het buitengebied als het stedelijk gebied. Heel wat bezorgdheden zullen de komende weken dus nog weggewerkt worden. Maar we zijn daar dus nog volop mee bezig. Een huis bouw je immers ook niet op 1 dag.”

De Ilva-voorzitter ontkracht dat de afvalcontainers sluikstorten in de hand zullen werken. “De bezorgdheid dat dit systeem sluikstorten in de hand zal werken, is fout. De steden en gemeenten die dit systeem ingevoerd hebben, kunnen zelfs cijfermatig voorleggen dat sluikstorten geen rechtstreekse invloed heeft gehad”, zegt hij. “Dit neemt niet weg dat we niet moeten inzetten op sluikstorten. Hiervoor hebben we zelfs onlangs een werkgroep opgestart met de stad om dat probleem volledig apart aan te pakken. Ook voor mensen op appartementen of die klein behuisd zijn, liggen oplossingen klaar. Bij een prijsverhoging van de gele zak zit je als inwoner muurvast aan die extra kost. In het systeem van de afvalcontainer kan je zelf de kosten drukken. Dan kies ik voor het tweede.”