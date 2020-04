ILvA verwacht grote toeloop naar recyclageparken Rutger Lievens

02 april 2020

18u11 0 Aalst Afvalintercommunale ILvA verwacht grote toeloop naar recyclageparken. Daarom zijn er enkele nieuwe regels waar iedereen zich moet aan houden.

“Vanaf 7 april kan je opnieuw terecht op de ILvA-recyclageparken. De normale openingsuren en regels gelden, maar je kan er niet terecht met asbest. Je moet je ook aan de voorschriften houden”, zegt Tina Verraes. “We verwachten dat er heel veel gezinnen hun afval willen brengen. We vragen daarom in de eerste plaats om je bezoek uit te stellen als het niet dringend is. Wil je toch komen? Bereid je dan voor op een lange wachtrij. We vragen respect voor onze parkwachters en de andere bezoekers.”

Om alles vlot te laten verlopen zijn er enkele voorschriften. Zo zijn er maximum 4 voertuigen per parkwachter toegelaten. Er mogen maximum 2 personen in een voertuig aanwezig zijn. Hou afstand: minimum 1,5 meter. Geen fysiek contact. Blijf in je voertuig, ook in de wachtrij. Enkel uitstappen om afval te deponeren. Asbest is niet toegelaten. Hou je aan de sorteerregels. Geen cash betaling.

“Wie zich niet aan de voorschriften houdt, kan de toegang geweigerd worden. ILvA kan ook rekenen op politietoezicht voor de naleving van deze voorschriften”, klinkt het. “De recyclageparken zijn open volgens de normale openingsuren. Ook wanneer er nog een lange wachtrij is, zullen de deuren sluiten op het normale sluitingsuur. Een medewerker van ILvA zal tijdig aanduiden tot welk voertuig de wachtrij loopt, zodat wachtenden niet nodeloos in de rij blijven staan.”