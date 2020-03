ILvA-recyclageparken sluiten per direct Rutger Lievens

17 maart 2020

11u38 118 Aalst Op ministerieel bevel worden op dit moment alle recyclageparken van IlvA (en de andere intercommunales) gesloten. De afvalophaling blijft (tot ander order) gehandhaafd.

“De recyclageparken in Vlaanderen kampen met een abnormale stijging van het aantal bezoekers. Nog te veel mensen trekken tegen de richtlijnen in naar het recyclagepark voor niet-noodzakelijke bezoeken. Ze brengen daarmee niet alleen zichzelf en het personeel, maar de hele bevolking in gevaar. Te veel mensen op een beperkte oppervlakte is nefast voor de verspreiding van het coronavirus”, stelt minister Demir.