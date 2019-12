Ilse Uyttersprot (CD&V) zal meerjarenplan niet goedkeuren, maar denkt nog niet aan opstappen: “Ik blijf werken voor jeugd, sport en cultuur” Rutger Lievens

17 december 2019

16u14 26 Aalst Staat schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) schaakmat? Ze bevestigt dat ze de meerjarenplanning vanavond op de gemeenteraad niet zal goedkeuren en dus het beleid van het stadsbestuur tussen 2020 en 2025 niet steunt. Tegelijk blijft ze wel zitten in dat stadsbestuur als schepen, ook al krijgt ze morgen naar alle waarschijnlijkheid haar bevoegdheden niet terug van haar collega’s.

Vandaag kondigden schepen Katrien Beulens en gemeenteraadslid Silke Van Vaerenbergh aan dat ze uit CD&V stappen en als onafhankelijke de meerjarenplanning zullen steunen. CD&V Aalst besliste gisterenavond dat de gemeenteraadsleden deze meerjarenplanning niet zouden goedkeuren. Van Vaerenbergh en Beulens bleven afwezig op die vergadering. CD&V ziet daarmee haar twee grootste politieke talenten vertrekken. Terwijl Ilse Uyttersprot haar stemmenaantal zakte van 5.720 in 2012 naar 2.983 in 2018, kregen Katrien Beulens en Silke Van Vaerenbergh net meer stemmen achter hun naam ten opzichte van de vorige verkiezingen. Dankzij de steun van Beulens en Van Vaerenbergh heeft de meerderheid opnieuw 22 zitjes tegenover 21 van de oppositie en kan de meerjarenplanning die Beulens onderhandeld heeft met Open Vld en N-VA goedgekeurd worden.

Uyttersprot blijft zitten

“De beloften die gedaan zijn aan hen moeten groot zijn”, zegt Ilse Uyttersprot (CD&V), die het betreurt. “Ik heb hen als politiek talent binnengehaald. Hier zal in de partij, met alle vrijwilligers, over gepraat moeten worden”, zegt ze.

Vanavond is er de stemming over de meerjarenplanning, op 18 december zou het stadsbestuur beslissen of schepen Uyttersprot haar bevoegdheden Sport, Cultuur en Jeugd terugkrijgt. Die werden haar afgepakt nadat er in de media berichten verschenen over de meerjarenplanning. Het stadsbestuur ziet een lek en viseert Uyttersprot, Uyttersprot ontkent dat zij dat gelekt heeft. “De reden waarom men mijn bevoegdheden heeft ontnomen is gebaseerd op leugens en bedrog. Of men morgen mijn bevoegdheden teruggeeft, dat zien we dan wel. Ik wil mij alleszins blijven inzetten voor jeugd, cultuur en sport in Aalst. In welke hoedanigheid dan ook”, zegt Ilse Uyttersprot (CD&V), die niet wil zeggen of ze al dan niet zal opstappen als ze haar bevoegdheden niet terugkrijgt. “Een probleem dat we zullen oplossen als het zich stelt.”