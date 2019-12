Ilse Uyttersprot (CD&V): “Verraad in eigen rangen was ontbrekend puzzelstukje” Rutger Lievens

19 december 2019

19u43 0 Aalst Schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) zegt dat als de burgemeester CD&V uit de Aalsterse meerderheid wil, hij dan het schepencollege zal moeten ontbinden. Dat Silke Van Vaerenbergh en Katrien Beulens uit CD&V stappen, noemt ze ‘verraad’.

Ilse Uyttersprot zette op sociale media een reactie op de laatste politieke ontwikkelingen. “’Kop op! Niet opgeven!’ De voorbije weken werd ik voortdurend aangesproken door de Aalsterse man en vrouw in de straat. Politiek is een harde stiel. Dat je haar op je tanden moet hebben om je er staande te houden, weet ik uit ervaring. Maar er zijn grenzen aan wat je over je kant moet laten gaan”, zegt ze.

“Tot op vandaag heb ik niet gereageerd op de persoonlijke aanvallen aan mijn adres en op de leugens die over mij worden verspreid. Het verraad uit eigen rangen viel als ontbrekend puzzelstukje op zijn plaats. Hierbij even de juridische puntjes op de i. Alle schepenbevoegdheden zijn bij wet collegiaal. Er kunnen dus geen bevoegdheden worden ‘afgepakt’ en een schepen behoudt ten allen tijde zijn verantwoordelijkheid voor alles. Maar als de burgemeester CD&V uit de Aalsterse meerderheid wil, dan is de enige weg het schepencollege te ontbinden.”

N-VA lanceerde deze week de vraag: ‘Zal Ilse Uyttersprot schepen blijven zonder bevoegdheden, maar wel haar loon van 8.000 euro bruto per maand incasseren?’ Uyttersprot zegt dat ze wel degelijk hard werkt. “Met weken van zestig uur op de professionele teller, die meer regel dan uitzondering zijn, werk ik al vele jaren aan projecten die de levenskwaliteit van alle Aalstenaars verbeteren”, zegt ze. “Daarom blijf ik op post. In tegenstelling tot anderen cumuleer ik niet met een parlementair mandaat en heb ik ook geen bijberoep. Of de wettelijke brutoverloning billijk is voor een schepen, moet iedere burger zelf beoordelen. Maar de waarheid heeft haar rechten. Ook in Aalst. De CD&V-kiezer stelde zijn vertrouwen in mij. Door de nieuwe meerderheid ben ik bevestigd als schepen. Wie mij en mijn partij nog verder politiek wenst te beschadigen, wens ik veel succes. Op dat vlak heb ik al wat gezien.”