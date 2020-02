Ilse Uyttersprot (CD&V) is voorzitterschap SportAG kwijt aan Matthias De Ridder (N-VA) Rutger Lievens

18 februari 2020

13u51 4 Aalst Ilse Uyttersprot (CD&V) is niet langer de voorzitster van het SportAG, die functie gaat nu naar schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA). Het SportAG staat in voor het beheer van de sportinfrastructuur in onze stad en realiseert onder meer het nieuw stedelijk zwembad.

Sinds Ilse Uyttersprot (CD&V) haar bevoegdheden verloor als schepen was het de vraag of ze voorzitster kon blijven van het SportAG. Die functie ging naar CD&V bij het sluiten van het bestuursakkoord tussen N-VA, Open Vld en CD&V. Bij de politieke crisis in december onderhandelde en stemde CD&V de meerjarenplanning van het stadsbestuur niet mee. Een nieuwe meerderheid in de gemeenteraad, bestaande uit onafhankelijken, N-VA en Open Vld steunden de meerjarenplanning wel. Het stadsbestuur van burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) liet weten de samenwerking met CD&V en meer bepaald met Ilse Uyttersprot stop te willen zetten, maar het ontslag van een schepen is niet mogelijk. Tot nu toe bleef Uyttersprot schepen zonder bevoegdheden én voorzitster van het SportAG.

Sinds maandagavond is ze voorzitster van het SportAG af. “De Raad van Bestuur van het Aalsterse SportAG besliste om mij als schepen van Sport aan te stellen als voorzitter”, zegt schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA). “Om een éénduidig sportbeleid te kunnen voeren en een goede samenwerking te garanderen tussen de sportdienst van de stad enerzijds en het SportAG anderzijds, is het van cruciaal belang dat de aansturing vertrekt vanuit de schepen van Sport. Mijn aanstelling als voorzitter van het SportAG is niet meer dan logisch.”

Wat zijn de plannen dan van De Ridder nu hij voorzitter is van het SportAG? “Het belangrijkste project van het SportAG is de realisatie van het nieuwe zwembad. Dit zal een aanzienlijk deel van mijn tijd vergen de eerste jaren. Het is cruciaal om het project zo snel mogelijk te realiseren, maar uiteraard wel zo goed mogelijk. Bovendien is het een huzarenstukje dat tijdens de hele looptijd van de werken de Aalstenaar kan blijven zwemmen in ons zwembad. Naast het zwembad wil ik ook een nieuw project realiseren te Nieuwerkerken”, zegt De Ridder (N-VA).