Ilse Uyttersprot (53), oud-burgemeester van Aalst, vermoord teruggevonden Burgemeester D'Haese: het gaat om een "niet-politieke misdaad” RLA Koen Baten

04 augustus 2020

10u39 4456 Aalst De 53-jarige Ilse Uyttersprot (CD&V), schepen en oud-burgemeester van Aalst, is vermoord teruggevonden in de Meuleschettestraat in Aalst. Een dader zou zich hebben aangegeven bij de politie, meldt huidig burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

Volgens burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) zou een dader zich hebben aangegeven bij de politie, maar zijn er verder nog niet veel details vrijgegeven. Het gaat om een “niet-politieke misdaad, in de relationele sfeer”, zegt de burgemeester wel.

Gezien het profiel van het slachtoffer en de politieke gevoeligheid is het onderzoek in handen van de federale politie. Nadat de verdachte ondervraagd is, zal het parket rond de middag communiceren over de zaak.

Ongeloof

“Met ontzetting en ongeloof verneem ik het overlijden van Ilse Uyttersprot in dramatische omstandigheden”, aldus D’Haese. “Bij het horen van het nieuws stond ik aan de grond genageld. De precieze omstandigheden worden door politie en parket de komende uren verder onderzocht.”

“Mijn gedachten gaan in de eerste plaats naar de twee kinderen van Ilse en haar naaste familieleden. Zij zullen de komende weken en maanden alle steun kunnen gebruiken. Niemand verdient het om op deze jonge leeftijd een moeder te verliezen. Niemand mag zo jong sterven. Ik hoop dat de omstandigheden snel worden uitgeklaard en dat de dader passend wordt gestraft. Namens het ganse stadsbestuur en mezelf bied ik de familie en vrienden van Ilse onze gevoelens van medeleven aan. Ik wens hen oprecht veel sterkte toe.”

Ilse Uyttersprot (53) werd geboren in Dendermonde en was de dochter van Raymond Uyttersprot, oud-burgemeester van Moorsel. Van 2007 tot 2013 droeg ze de burgemeesterssjerp in Aalst. Ze laat een man en twee kinderen na.

