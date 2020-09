Ilda blaast 100 kaarsjes uit in wzc De Gerstjens Rutger Lievens

07 september 2020

11u02 0 Aalst Ilda De Deyn heeft in woonzorgcentrum De Gerstjens in Erembodegem haar 100ste verjaardag gevierd.

“In woonzorgcentrum De Gerstjens in Erembodegem vierden we Ilda De Deyn. Zij is op 4 september 2020 100 jaar oud geworden. Ze is door woonzorgcentrum De Gerstjens, familie en vrienden in de bloemetjes gezet. Wij wensen haar langs deze weg nogmaals proficiat”, aldus woonzorgcentrum De Gerstjens.