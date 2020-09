Ignazio Cocchiere (Eendracht Aalst): “Wie was de eerstenationaler?” Jan Van Lijsebeth

12u46 0 Aalst De eerste officiële wedstrijd met publiek werd voor Eendracht Aalst een voltreffer. De Ajuinen kieperden Sint-Eloois-Winkel met veel bravoure uit de beker. Ignazio Cocchiere was met twee doelpunten ongetwijfeld de absolute smaakmaker. De fantastische retro in de slotfase was een wereldgoal. “Wie was vandaag de eerstenationaler?”, vroeg de Italiaan zich na de match terecht af.

“Het wordt tijd dat er andere parameters worden gehanteerd voor de reeksindeling”, vervolgt hij. “Er moet met het toekennen van licenties rekening gehouden worden met bijvoorbeeld de accommodaties, het aantal toeschouwers en de traditieclubs. Ook op sportief vlak hoort Eendracht Aalst in eerste nationale uit te komen. Met alle respect voor Winkel Sport, maar de West-Vlaamse club behaalde vorig seizoen slechts 13 punten en moest niet degraderen. Wij hadden op de derde plaats nog altijd uitzicht op de titel en die kans werd ons ontnomen. Ik vraag me af welke mensen dit hebben beslist.”

Uitstel is geen afstel. Dit seizoen wil Eendracht Aalst de deur naar de hoogste amateurreeks openbeuken.

“De ambitie om te promoveren is hier altijd aanwezig. Deze jonge ploeg heeft nu een jaartje meer ervaring en de nieuwe doelmannnen hebben meer maturiteit dan de vorige. Onze kern is kwalitatief zeer sterk en de grote onderlinge concurrentiestrijd maakt ons alleen maar beter.”

Net als bij het begin van vorig seizoen heeft Cocchiere de goede vorm reeds te pakken. Hij opende met een puike kopbal de score en met zijn tweede doelpunt bracht hij de Aalsterse fans in extase.

“Ook bij Union en FCV Dender scoorde ik al met een omhaal. Het is wel de eerste maal dat het me bij Eendracht lukte. Gelukkig maakte ik dit doelpunt in een stadion met publiek. In een leeg stadion beleef je daar half zo veel vreugde aan. Hopelijk mogen er in de volgende ronde tegen Taminoise meer dan 400 toeschouwers aanwezig zijn, want we hebben onze twaalfde man echt nodig. Ik ben vooral blij met de manier waarop we het haalden. De goals werden gemaakt na schitterende collectieve aanvallen.”