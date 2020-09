Iedereen Rubens: ‘De Pestlijders’ krijgt eindelijk de aandacht die het verdient Rutger Lievens

23 september 2020

15u56 1 Aalst De belevingsexpo ‘Iedereen Rubens’ op de zolder van de Sint-Martinuskerk van Aalst brengt het indrukwekkende schilderij De Pestlijders van Peter Paul Rubens vanaf 27 september tot leven. Via de wenteltrap klim je naar de majestueuze zolder van de oudste kerk van de stad, krijg je een mixed reality-beleving voorgeschoteld en kan je een kijkje nemen in het atelier van de grootmeester zelf.



In 1619 klopte de Aalsterse Sint-Rochusgelde van hop- en graanhandelaren aan bij niemand minder dan Peter Paul Rubens om een meesterwerk te produceren. Rubens was de meest gegeerde barokschilder van zijn tijd en vertoefde in adellijke en diplomatieke kringen. Dat de Aalsterse gilde de schilder kon strikken betekent dat ze bijzonder vermogend was.

Louvre

Drie keer heeft het maar een haar gescheeld of er was van het schilderij geen sprake meer. In 1794 haalden de Fransen het schilderij uit Aalst weg. Onder het bewind van Napoleon was het in de Grande Galerie van het Louvre te bezichtigen. Op 1816 keerde het meesterwerk terug naar huis en werd er gefeest in Aalst. Toen de Duitse bezetters tijdens de Eerste Wereldoorlog de stad naderden, rolden Aalstenaars het doek op en bewaarden ze het in een bankkluis waar de Duitsers het nooit vonden. Op 29 maart 1947 ontstond er een brand in het dak van de Sint-Martinuskerk en moest het werk opnieuw in veiligheid worden gebracht.

Maar De Pestlijders is er dus nog altijd en vanaf 27 september kan je niet alleen het werk met een telescoop tot in het detail bezichtigen, maar ook de 135 wenteltrappen van de kerk beklimmen. De magistrale zolderruimte van de oudste kerk van de stad is op zich al een ontdekking. Via interactieve schermen vertelt Rubens je hoe het werk tot stand is gekomen. Je kan ook zelf een Rubens maken via een interactief scherm. Wie minder mobiel is, kan beneden een virtual reality-bril opzetten en de zolderruimte op die manier bezoeken. Afsluiten doe je met een Pestkop-bier, te verkrijgen in het toeristisch infokantoor op de Hopmarkt.

Eén frank

Door de eeuwen heen kwam er al heel wat ‘schoon volk’ naar het schilderij kijken. Zo waren op 25 april 1744 de aartshertogen Maria Anna van Oostenrijk en Karel van Lorreinen op bezoek. In augustus 1745 kwam Lodewijk XV het werk bezichtigen en in 1774 was Maximiliaan van Oostenrijk in Aalst om de Rubens te bekijken. In 1856 werd het schilderij afgesloten met een gordijn en moest je één frank betalen om het te kunnen zien.

Meer op www.iedereenrubens.be.