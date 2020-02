Ideale voorbereiding op de musical: wandeling in de voetsporen van priester Daens Rutger Lievens

04 februari 2020

19u32 6 Aalst Eind februari start de musical Daens van Studio 100. In Aalst kan je je voorbereiden op die musical door mee te stappen met de themawandeling ‘in de voetsporen van priester Daens’.

“We herbeleven het Aalst uit Daens’ tijd en lopen in zijn voetsporen langs de vele plaatsen en gebouwen die herinneren aan zijn leven”, klinkt het bij Visit Aalst. “Priester Daens ijverde voor politieke en sociale hervormingen en zette zich in voor de belangen van arbeiders, boeren en kleine middenstanders. Eind februari start de musical Daens en voor iedereen die gaat kijken is deze rondleiding de ideale inleiding in zijn leven en werk.”

De acteurs die meespelen in de musical hebben de wandeling al gestapt om zich voor te bereiden op hun rol. Inschrijven via info@visit-aalst.be of tel. 053 72 38 80 is noodzakelijk. Prijs per deelnemer bedraagt 5 euro.