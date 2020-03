IBSO De Horizon doneert mondmaskers aan ASZ Rutger Lievens

17 maart 2020

17u04 0 Aalst IBSO De Horizon uit Aalst doneert mondmaskers aan het ASZ.

De leerlingen en leerkrachten van Opleidingsvorm 1 waren tot afgelopen week nog naarstig aan het werk om het kunstproject ‘Natuurlijk’ mee vorm te geven. “Eind april neemt IBSO De Horizon deel aan Kunstoevers, een kunstproject in samenwerking met de stad Aalst”, zegt de school. “De leerlingen werkten de afgelopen weken aan de kunstwerken met als thema ‘Natuurlijk’. Ze kregen een aantal workshops waaronder kunst met tape onder leiding van Jonas Callaert. Enkele leerlingen kregen ook een demonstratie graffiti van de Aalsterse kunstenaar WAF. Hiervoor kreeg elke leerling een mondmasker.”

“Omdat het nog niet zeker is wat er verder zal gebeuren, schenken we de overige mondmaskers aan het dichtstbijzijnde ziekenhuis, het ASZ, die ze nu echt beter kunnen gebruiken dan wij. Ook nog een kleine hoeveelheid ontsmettende handgel wordt geschonken”, aldus de school. “Als school willen we ons steentje bijdragen, we hopen dat iedereen dergelijke initiatieven neemt. Alle kleine beetjes helpen immers in deze onzekere tijden.”