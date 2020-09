Ibrahima Mbaye (Eendracht Aalst): “Aanmoedigingen van fans gaven me vleugels” Jan Van Lijsebeth

20 september 2020

12u48 0 Aalst De kwalificatie voor de vijfde bekerronde heeft voor Eendracht Aalst tegen Taminoise bloed, zweet en tranen gekost. De Waalse derdenationaler toonde zich een bijzonder taaie tegenstander die moeilijk te ontwrichten was. De sterk ingevallen Ibrahima Mbaye forceerde de kwalificatie met een afgedwongen strafschop. Kapitein Gianni De Neve klaarde de klus vanop de stip.

De Senegalese spits bracht met zijn atletisch vermogen en snelheid meer schwung in de Aalsterse aanval. Twee jaar geleden etaleerde hij reeds zijn kunnen bij de Ajuinen, maar vorig seizoen kwam hij bij Olympic Charleroi door blessureleed nauwelijks aan de bak. Zijn transfer is een beetje een gok, maar als hij fit is, dan betekent hij onmiskenbaar een serieuze versterking.

Mbaye voelt zich bij zijn terugkeer naar zijn oude club goed in zijn vel. “Bij Olympic voelde ik me in feite nooit echt thuis”, aldus de aanvaller. “De omkadering was veel minder dan bij Aalst. Ik denk aan de accommodaties, de trainingsvelden en de medische begeleiding. Bij Eendracht wordt er veel professioneler gewerkt. Ook het enthousiasme van de Aalsterse aanhang werkt aanstekelijk. Bij mijn invalbeurt werd ik meteen luid aangemoedigd, wat me uiteraard vleugels gaf. Bij mijn keuze voor een terugkeer naar Aalst was de schitterende sfeer in het Pierre Cornelisstadion één van de bepalende factoren. Wezet trok aan mijn mouw, maar ik speel liever voor de titel in tweede nationale, dan om het behoud in eerste nationale.”

Mbaye kreeg vroeg in de tweede helft de kans van coach Bart Van Renterghem om zich te bewijzen en hij greep ze meteen.

“Aan de rust had de coach me al meegegeven dat ik zou invallen. De wedstrijd zat lange tijd op slot en hij wees er me op dat er ruimte in de rug van de Waalse defensie lag. Het was de bedoeling dat ik in de ruimte zou duiken. Op die manier dwong ik de beslissende strafschop af. Ik had ook bij mijn eerste baltoets kunnen scoren op een vrijschop van Wantens. Ik wilde de bal in de hoek aan de tweede paal plaatsen, maar hij ging naast. Toch ben ik tevreden over mijn inbreng. Ik heb vorig seizoen slechts zes wedstrijden gespeeld en moet uiteraard nog meer matchritme opdoen. Ik krijg van de coach iedere week meer speelminuten en werk op training keihard om mijn oude niveau te halen. Daar ben ik niet zo ver meer van verwijderd.”