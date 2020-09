Ibrahima ‘Der’ Mbaye keert terug naar Eendracht Aalst Rutger Lievens

02 september 2020

18u31 0 Aalst Eendracht Aalst heeft net voor de transferdeadline nog een extra spits binnengehaald. Ibrahima ‘Der’ Mbaye keert terug naar Eendracht na een mislukt avontuur bij Olympic Charleroi.

“Eendracht Aalst heeft in laatste instantie nog een extra aanvaller (terug)gehaald: Ibrahima ‘Der’ Mbaye! De 28-jarige Senegalees komt ons vervoegen in de Tweede Afdeling na een mislukte passage bij Olympic Charleroi. Hij tekende voor 1 jaar met optie en is meteen speelgerechtigd”, dat meldt Eendracht Aalst.

“De terugkeer van Mbaye was een buitenkans die zich voordeed.”, zegt Bart Van Renterghem. “Omdat de deal maar laat in de avond rond geraakte, moest gerechtigd correspondent Gregor De Vriendt alle zeilen bijzetten om de overgang administratief nog in orde te krijgen voor middernacht. Maar Gregor is er opnieuw in geslaagd. Vandaag kwam de bevestiging vanuit het bondsgebouw. Der komt meteen in aanmerking voor de bekercampagne want het is zondag meteen menens.”

Als er nog een versterking kwam moest die, naast het financiële aspect, ook een garantie op kwaliteit zijn. “Dat is gelukt met de komst van Mbaye. We weten wat we aan hem hebben van 2 seizoenen geleden. Hij brengt snelheid, diepgang, kopkracht en toch ook doelpunten. Met Der erbij krijgen we extra mogelijkheden voorin. Met zijn snelheid kan hij ook als flankaanvaller voor gevaar zorgen. We kunnen daarnaast overschakelen naar een systeem met 2 spitsen. Der is bereid de ploeg te helpen op verschillende posities. Bij Olympic liep hij een enkelblessure op die hem lange tijd aan de kant hield en op een zijspoor deed belanden. Hij werd door ons medisch gekeurd en is terug topfit”, aldus de coach op de website van Eendracht Aalst.

Ook Maarten Tresignie (18, flankaanvaller) en Mathijs Dumortier (19, verdedigende middenvelder) worden opgenomen in de A-kern. “Ze maakten de hele voorbereiding mee en hebben hun kans gegrepen. Tresignie, die overkwam van KV Mechelen, kreeg ook een contract van 1 jaar aangeboden. Je kon niet naast hem kijken in de oefenwedstrijden. Hij maakt, net als Jari De Vriendt, deel uit van de nationale ‘Futures’ selectie. Bij onze club willen we laatmature spelers eveneens kansen geven”, zegt de coach.