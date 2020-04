Ibis Hotel wordt vanaf dinsdag 6 april zorghotel: “Geen Italiaanse toestanden in onze stad” Rutger Lievens

02 april 2020

13u09 0 Aalst Het Ibis Hotel in Aalst zal vanaf dinsdag 6 april dienstdoen als zorghotel. Patiënten die uit de Intensieve Zorgen komen en nog niet direct naar huis kunnen, zullen hier verzorgd worden. Daar zullen 78 patiënten kunnen worden opgevangen. Het stadsbestuur van Aalst wil zo voorkomen dat de twee ziekenhuizen volzet geraken. “We willen in deze stad geen Italiaanse en/of Spaanse toestanden”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

Om de mogelijke toevloed van patiënten op te vangen richt stad Aalst een zorghotel in. Het Ibis Hotel wordt omgebouwd tot zorginfrastructuur waar patiënten terecht kunnen als de ziekenhuizen overbelast raken. Vanaf dinsdag 6 april is het zorghotel gebruiksklaar. De stad kijkt al een paar weken naar de hotels om ingezet te worden wanneer de ziekenhuizen volzet zijn. Het Ibis Hotel is het meest geschikt, onder andere omdat daar geen tapijtvloer ligt, maar parket. Om longpatiënten te kunnen verzorgen is dat een vereiste.

“Het hotel is letterlijk een tussenschakel tussen de thuisomgeving en het ziekenhuis. Wie medisch gezien het ziekenhuis mag verlaten, maar thuis niet kan rekenen op de nodige zorg kan er terecht. Het ‘schakelzorgcentrum’ biedt ook medisch toezicht voor mensen die besmet zijn met het coronavirus, niet thuis kunnen blijven, maar nog niet meteen naar het ziekenhuis moeten”, zegt D’Haese (N-VA).

“Nu de ziekenhuizen overal in Vlaanderen stilaan op weg zijn naar vergadering inzake beschikbare capaciteit willen we in Aalst, de zorgstad van Vlaanderen, een stap voor zijn. Dit is het eerste hotel in Vlaanderen dat schakelzorg concreet maakt. Het ideale hotel om de tussenschakel te vormen tussen ziekenhuis en thuis. We willen in deze stad geen Italiaanse en/of Spaanse toestanden”, zegt burgemeester D’Haese (N-VA) nog.

Toevloed van patiënten

“Een van de grootste uitdagingen die de komende weken op ons afkomt in deze coronacrisis is er een van logistiek-organisatorische aard”, zegt de burgemeester. “Onze ziekenhuizen moeten in staat blijven om de toevloed aan patiënten op te vangen en onze bevolking met de beste zorgen te blijven omringen. De stad wil zich voorbereiden op het scenario dat alle ziekenhuisbedden ingenomen zijn en gaat daarom van start met de inrichting van een ‘schakelzorgcentrum’ in het ibis hotel. Daar zullen 78 patiënten kunnen worden opgevangen. Het tijdelijk ombouwen van een hotel tot zorginfrastructuur is mogelijk door het Nooddecreet”, zegt hij. “Enkel patiënten die worden doorverwezen door het ASZ, het OLV of door de huisarts kunnen hier terecht.”

78 kamers

Het zorghotel in Aalst wordt opgestart in het Ibis Hotel en heeft een maximale capaciteit van 78 kamers. “Het hotel werd gekozen op basis van de ligging (centraal aan de grote invalswegen van de stad Aalst) en de mogelijkheid om voldoende kamers aan te bieden. Het zorghotel heeft voor iedere burger een aparte kamer met douche, dagelijkse maaltijden en de nodige medische ondersteuning. Zo kunnen corona-patiënten met het vereiste comfort en de nodige ondersteuning herstellen van hun ziekte”, zegt D’Haese.

De stad voorziet personeel voor de maaltijdbedeling, het onderhoud en de administratie van het zorghotel. De bestaffing met medisch personeel en zorgpersoneel wordt door de mutualiteiten, thuiszorgdiensten en huisartsen van de eerstelijnszone van de regio Aalst georganiseerd.

“Dankzij de snelle samenwerking tussen de stadsdiensten en alle partners van de eerstelijnszone hebben we in een ijltempo een antwoord kunnen bieden op de vraag van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Zij wilden zoveel mogelijk schakelzorgcentra in gereedheid brengen om de ziekenhuizen te ontlasten. Eens we definitieve goedkeuring van de provincie en het Vlaams Agentschap hebben, is onze eerstelijnszone dus klaar om coronapatiënten de nodige zorg te geven”, vult Sarah Smeyers, schepen van Sociale zaken, Wonen, Welzijn, Ouderenzorg, Samenleving.

Leuven

Yves Fonck, Vice President Accor België, hoopt ook in andere steden dergelijke samenwerkingen op poten te zetten. Onder meer in Leuven zijn er al verregaande gesprekken. “Wij vinden het noodzakelijk om in tijden van crisis een helpende hand te bieden. Daarom hebben wij met Ibis Aalst ingestemd om hieraan mee te werken. Het coronavirus raakt ons allemaal. Onze eerste zorg gaat uit naar de mensen in de omgeving van Aalst en in België. Door Ibis Aalst in te zetten als tijdelijk noodziekenhuis proberen we de druk op de ziekenhuizen in de omgeving te verlagen, mocht dat nodig zijn. Hiermee dragen we bij aan het creëren van een veiligere situatie in de regio. Wij zijn ook met andere partijen en steden in België in gesprek en hopen zo bij te dragen aan nog betere omstandigheden voor ons allemaal”, zegt hij.