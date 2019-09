Humanistisch Verbond viert 50 jaar vrijzinigheid in Aalst Rutger Lievens

24 september 2019

12u37 0 Aalst Het Humanistisch Verbond van Aalst vierde samen met alle vrijzinnige verenigingen van de stad haar 50ste verjaardag in zaal Cinema. “Vrijzinnigheid in Aalst is springlevend.”

“Drie schitterende schoolbands gaven het beste van zichzelf. Het Lyceum van Aalst was de uiteindelijke winnaar van de strijd tussen de schoolbands, maar ook het Atheneum van Aalst en van Ninove hadden véél talent in huis”, zegt Bea Van der Eeken. “Prachtprestaties en een geweldige ambiance die daarna verdergezet werd in de korte en plezierige ‘vrijzinnige’ wandeling onder deskundige begeleiding van Jan Louies en samen met de vrolijke studentenfanfare Gendt.”

De stemming was excellent, zegt Van der Eeken. Nigel Williams gaf in zijn geheel eigen stijl een heerlijke één uur durende show. “Wanneer je lacht, komt er serotonine vrij in je hersenen en dat maakt je ontvankelijk voor nieuwe ideeën”, zegt hij. Zo is het en we hebben de boodschap van respect en vriendschap achter Nigels vele kwinkslagen goed begrepen. Er werd verdergefeest met De Jartellen en dj Des Animaux op het Bal Populair.

“Het is een onvergetelijke verjaardag geworden. Het is nog niet voorbij, want dit 50-jarig bestaan zullen we vieren met een academische zitting waarbij het nieuwe boek over 50 jaar vrijzinnigheid in Aalst zal worden voorgesteld”, zegt Van der Eeken.