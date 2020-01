Hulp voor Australië: Buidels breien en haken voor babykangoeroes en -koala’s die moeder verloren in het vuur Rutger Lievens

07 januari 2020

12u49 32 Aalst De bosbranden in Australië raken niet alleen de mensen, maar ook miljoenen dieren zijn op de vlucht, blijven gewond of verweesd achter. Om al die weeskangoeroes en -koala’s warm te houden, is er een vraag van Australië om textielen buideltjes op te sturen. Enkele honderden Vlamingen zijn sinds gisteren beginnen breien en haken.

Debby Goossens uit Antwerpen en Sarah Wenes uit Aalst namen het initiatief om de groep Team Belgium for Australië op te starten. “‘Animal Rescue Craft Guild’, zo heet de groep die opgestart is in Australië om de dieren te helpen. Ze maken ‘hanging bags’ voor de babykangoeroes. Die zijn het gewend om in een buideltje te zitten. Er zijn heel veel wezen. 30% van de koala’s is uitgeroeid dus er zijn veel kleine koalawezen. Er zijn niet alleen koala’s of kangoeroes die hulp nodig hebben, er zijn ook veel kleine diertjes. Egeltjes, muisjes, vleermuisjes worden opgevangen en hebben bescherming nodig”, vertelt Sarah.

Geweldige respons

Een pak Vlamingen doen mee. “Maandagavond zijn we gestart om 18 uur en op één nacht hadden we meer dan 500 leden. Ondertussen is er ook gestart in Nederland en Frankrijk. De respons is geweldig. Mensen beginnen te breien, haken en stikken. We hebben bericht gekregen van een naaiclub uit Assenede die samenkomt om iets te maken”, vertelt Sarah enthousiast.

“In elke provincie zijn er drop off-zones en opslagplaatsen. Mensen stellen hun huis of een loods ter beschikking en op 25 en 26 januari wordt alles op die plekken verzameld. Eind januari gaat er iemand die Debby kent naar Australië. Die neemt al zoveel mogelijk gerief mee. Dat is niet het eindpunt. In februari zouden we een lading willen verschepen naar Australië. Een pakket van 5 kilo kost 1.000 euro, maar hopelijk komt daarvoor ook financiële steun. We zoeken stof, wol en fleecedekentjes. Mensen uit heel België zijn op dit moment bezig aan het stikken, haken, breien”, zegt ze. Sarah en Debby hebben een lijst gekregen met medicatie die nuttig is om op te sturen.

Op de Facebookgroep Team Belgium staan er nuttige instructies voor wie iets wil haken of breien. Mariska Van Lissum uit Aalst is al volop bezig. “In de winter ben ik bijna elke dag bezig met het maken van mutsen en sjaals. Dit is een mooie afwisseling. De beelden van die dieren in dat vuur, die breken je hart. Met Team Belgium hopen we een grote lading medicijnen en textiel naar Australië te kunnen sturen”, zegt ze.