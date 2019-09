Huiskamerconcerten, literatuur en comedy in De Tafel van Elise Rutger Lievens

09 september 2019

17u50 0 Aalst De Tafel van Elise is zo’n beetje aan het uitgroeien tot het De Werf van Erembodegem. Els Neukermans heeft opnieuw een cultureel programma samengesteld. Goed voor enkele boeiende huiskamerconcerten, comedy en literatuur in De Tafel van Elise.

Op 22 september is er een huiskamerconcert van de Brit Tom Bright. Zijn eerste album is in mei 2019 opgenomen en geproduced door Ed Harcourt en in juni 2019 stond Tom Bright voor het eerst op het Glastonbury Festival.

Sander Braeckman speelt op 29 september een huiskamerconcert. Sander Braeckman, folktroubadour en liedjesboer uit Erpe-Mere heeft een soloalbum ingeblikt. Zelf omschrijft deze zanger/muzikant zich als een mislukte poëet. Meteen goed voor een nummer op deze cd.

Literatuur van eigen bodem is er op 13 oktober met het debuut van Jana Van Der Fraenen. Samen met Patrick Bernauw en de Storytellers, komt Jana in de huiskamer haar debuutroman “Leven in de schaduw” voorstellen. “Jana Van Der Fraenen (1993) is geboren met een lichte fysieke beperking aan haar rechterzijde. Al van jongs af aan schreef ze verhalen. Wat eerst startte als een vlucht voor haar handicap, groeide uit tot een passie en liefde voor het schrijven. In 2015 begon ze de opleiding ‘schrijver’ aan de Academie voor Podiumkunsten in Aalst. Twee jaar lang werkte ze er aan haar debuut”, aldus De Tafel van Elise. Een deel van de opbrengst van haar boek gaat naar het goede doel (Rode Neuzen)

Op 27 oktober is er een huiskamerconcert van Sisters on Sofa, 4 muzikanten/zangeressen uit het Aalsterse. Op 10 november is er een concert van Dark Early Morning Night, een nieuw project van Montzkov-frontman Philip Bosschaerts. Marc Borms, Ann Staels en Patrick Bernauw brengen met Insane verhalen en liedjes van gewone mensen in een bijzondere wereld. Lode Demetter brengt op 8 december Over De Liefde, een avond vol literatuur. Op 12 december is er Raf Coppens met stand-up comedy.