Huis van Arminaa kan nog niet open: “Doel was om mensen uit hun isolement te halen. En nu moet iedereen in zijn kot blijven” Rutger Lievens

18 maart 2020

15u03 11 Aalst “De ironie van het lot”, zo omschrijft Rosita Monsieur (65) de bizarre situatie. Al 19 jaar droomt ze van een sociale plek waar mensen die het minder breed hebben naartoe kunnen voor voedsel en een babbel. Net nu Het Huis van Arminaa klaar is, is sociaal contact verboden. “We wilden een huis om mensen uit hun sociaal isolement te halen en nu moet iedereen in zijn kot blijven.”

“Onze timing is totaal ridicuul”, zegt Rosita. Ze kan er nog mee lachen, maar het is toch een bittere pil voor haar en de vrijwilligers van Arminaa. Aan de Bredestraat had afgelopen weekend Het Huis van Arminaa moeten openen. Al bijna twintig jaar organiseert Rosita Monsieur een voedselbedeling voor zij die het minder breed hebben in de maatschappij. Aalstenaars die in financiële problemen zitten, worden er geholpen met voedsel dat Rosita ophaalt bij supermarkten in de regio en vervolgens uitdeelt. Tot nu toe gebeurde dat allemaal van bij haar thuis, maar voortaan zal het voedsel opgehaald worden in Het Huis van Arminaa.

Tas koffie

“Ik had ondervonden dat veel mensen die om een voedsel- of kledingpakket komen, of die komen vragen om iets te mailen voor hen, of die om raad komen vragen, dat die mensen bleven om een babbeltje te slaan. Je vraagt of ze een tas koffie moeten hebben en dan antwoorden ze direct ‘graag’”, zegt Rosita. “Ze willen een babbeltje slaan, eventjes buiten zijn. Soms komen ze een stuk zeep afgeven, om een babbeltje te kunnen doen.”

De mensen zijn zo onverantwoordelijk, ze blijven samenkomen. Dus ik ben bang dat we helemaal nog niet aan de piek van de coronacrisis zijn Rosita Monsieur

Met deze vaste stek hoopt Rosita dat haar werk voortgaat als zij het niet meer kan doen. “Ik ben 65 jaar oud, ik ga dat geen dertig jaar meer blijven doen. Dus ik zoek iemand die mijn werk wil voortzetten, zodat het na twintig jaar niet verloren gaat. Je kan dan moeilijk zeggen tegen die potentiële opvolger: zet alles bij u thuis. Dus heb ik een locatie gezocht en eindelijk gevonden.”

Dagschotels

In het Huis van Arminaa is een keuken, een toog en een living met een televisie. Rosita maakt soep met de groenten die ze binnenkrijgt. Je zal er een warme maaltijd kunnen krijgen. “Het voedsel dat we binnenkrijgen, wordt ingevroren of verwerkt in onze keuken. We maken dagschotels. Dat kunnen de mensen kopen voor 5 euro per persoon. Zij die dat niet kunnen betalen, die betalen dat niet”, zegt Rosita.

Maar voorlopig zit er dus nog geen volk in het Huis van Arminaa. “Toen ik het zag gebeuren in Italië heb ik al tegen de vrijwilligers die hier aan het werk waren gezegd: doe maar rustig aan. We moeten ons niet meer haasten. De mensen zijn zo onverantwoordelijk, ze blijven samenkomen, dus ik ben bang dat we helemaal nog niet aan de piek zijn”, zegt ze. Wanneer het Huis van Arminaa zal opengaan, is natuurlijk nog niet bekend.