Huguette Van Medegael (sp.a): “Directie woonzorgcentrum Mijlbeek verstoorde minuut stilte van vakbonden” Rutger Lievens

10 januari 2020

17u38 20 Aalst “De directie van OCMW-woonzorgcentrum Mijlbeek verstoorde de minuut stilte van de vakbonden”, zegt sp.a-gemeenteraadslid Huguette Van Medegael. Het verhaal wordt bevestigd door vakbondsleden die aan het woonzorgcentrum stonden. Een persoon hing uit een raam van het rusthuis om te roepen dat de mensen van de vakbond weer naar binnen moesten komen.

“Klopt het dat de stad Aalst een dictatuur voert en de vakbond monddood tracht te maken? Wie zal het zeggen, oordeel zelf”, aldus Huguette Van Medegael, sp.a-gemeenteraadslid. Zij postte een foto van de vakbondsactie van afgelopen woensdag aan woonzorgcentrum Mijlbeek. De vakbonden protesteerden tegen besparingen op stads- en OCMW-personeel. “Het personeel van een woonzorgcentrum komt één minuut naar buiten om hun ongenoegen te uiten, daar hebben ze trouwens genoeg redenen voor. Die minuut duurt blijkbaar te lang, want vanuit het raam wordt er geroepen om onmiddellijk terug binnen te komen door de directie.”

Het verhaal wordt bevestigd door vakbondsleden die erbij waren. “De directie deed er alles aan om de actie te verhinderen. Hingen we een affiche op in het woonzorgcentrum, dan was die vijf minuten later alweer weggehaald. Ook op de dag zelf was er een discussie met de directie”, klinkt het.

OCMW-voorzitter Sarah Smeyers (N-VA), verantwoordelijk voor het woonzorgcentrum, zegt niet op de hoogte te zijn van het incident. Aan het OCMW, het woonzorgcentrum De Hopperank en aan het Nieuw Administratief Centrum van de stad verliepen de acties wel zonder problemen.