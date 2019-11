Horrormaze breekt record: net geen 2.500 bezoekers voor griezeldoolhof Rutger Lievens

13 november 2019

13u55 9 Aalst Ook dit jaar waren er weer meer bezoekers voor de Horrormaze van café Coaster in de Vlaanderenstraat. Vorig jaar bezocht een recordaantal bezoekers de Horrormaze, toen kwamen er 2.100 griezelfans langs. Dit jaar werd dat record verbroken en klokten de uitbaters af op net geen 2.500.

In het eerste jaar kwamen er 170 bezoekers langs. Sindsdien is het aantal bezoekers elk jaar verdubbeld. Het tweede jaar waren er 380 bezoekers, het jaar nadien 750. De volgende editie groeide het bezoekersaantal naar 1.200 en tijdens de Halloween van 2018 kwamen er maar liefst 2.100 mensen langs. Dit jaar kwamen er net geen 2.500 griezelfans naar de Horrormaze.

Ook tijdens eindejaar kan je griezelen in café Coaster. “Ons kerst- en eindejaarsgriezelhuis is er vanaf 25 december tot en met 4 januari”, zeggen de uitbaters. “Het wordt grootser van opzet dan het huis vorig jaar. De nadruk ligt op sfeer en een beetje griezelen. Je moet met een goed gevoel het huis verlaten. Het is een tocht door de belangrijkste eindejaarsfilms en hun personages, denk maar aan Gremlins, Nightmare Before Christmas, Home Alone, Die Hard, Grinch en veel meer”, klinkt het.