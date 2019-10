Horeca-uitbaters starten ‘Uitgaan rond d’Aa Keirk’: “Dé uitgaansbuurt van Aalst op de kaart zetten” Rutger Lievens

31 oktober 2019

12u21 0 Aalst 7 horeca-uitbaters uit de buurt van de Sint-Martinuskerk in Aalst slaan de handen in mekaar om de omgeving van D’Aa Keirk op de kaart te zetten als dé uitgaansbuurt van de regio. Op de Facebookpagina ‘Uitgaan rond D’Aa Keirk’ krijg je voortaan alle info over events in de uitgaansbuurt van Aalst.

De uitbaters van Backstage, Comme ça, Den Heiligen Gheest, In den Biekorf, Oxygene , Ravazjol en The Music club willen in de toekomst nauwer samenwerken. “De zaken rondom de Sint-Martinuskerk vormen sinds decennia dé uitgangsbuurt van Aalst en omstreken en dit vooral door de centrale ligging en de verscheidenheid aan horecazaken. We zijn geen concurrenten van mekaar, maar vullen mekaar aan. Dus willen we voortaan nauwer samenwerken”, zeggen de horeca-uitbaters. Zo valt er met Halloween al heel wat te beleven in de verschillende (dans)cafés. Alle info over events in de bekendste uitgaansbuurt van Aalst vind je op de Facebookpagina ‘Uitgaan rond D’Aa Keirk’.