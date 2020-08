Horeca pleit voor terrasconstructies tijdens koude maanden: “Zonder overdekte winterterrassen zullen cafés het moeilijk krijgen” Rutger Lievens

26 augustus 2020

18u35 8 Aalst Horeca Oost-Vlaanderen pleit ervoor om in de wintermaanden overdekte terrasuitbreidingen toe te staan in Aalst. Recent besliste het stadsbestuur nog om de toelating tot terrasuitbreidingen voor horecazaken te verlengen tot eind september, maar dat is onvoldoende volgens Horeca Oost-Vlaanderen. “De wintermaanden overbruggen, het wordt voor veel cafés een moeilijke opdracht zonder die terrassen”, zegt Rogier Schockaert.

Rogier Schockaert van Horeca Oost-Vlaanderen afdeling Aalst vindt het zeker een goeie zaak dat de stad enkele dagen terug de terrasuitbreidingen met een maand verlengde. “Het grootste probleem zit hem vooral in de afstand tussen de tafels (1,50 meter) en het wegvallen van de zitplaatsen aan de toog. Daardoor verliezen heel wat zaken en vooral de cafés tal van zitplaatsen. Momenteel kunnen deze verloren zitplaatsen opgevangen worden door de terrassen en de uitbreiding ervan”, zegt Schockaert.

Compenseren

“Nu de zomer stilaan ten einde loopt en de wintermaanden er aankomen, kunnen terrassen minder benut worden, zeker de terrassen die niet beschut kunnen worden tegen wind en regen. We weten allemaal dat het coronavirus nog even onder ons zal zijn. Voor vele cafés zal de winter overbruggen een zware dobber worden. Dat blijkt ook uit cijfers van adviesbureau Graydon. Ook een annulering van carnaval is geen goed nieuws voor de lokale horeca”, zegt hij.

Horeca Oost-Vlaanderen denkt al vooruit, aan de moeilijke maanden die er aankomen. “We vragen of de stad Aalst de mogelijkheid wil bieden om de uitbreiding van de terrassen te verlengen zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. Wij vragen ook om tijdelijke terrasconstructies te willen toelaten om de verloren zitplaatsen binnen in het café op het terras te kunnen compenseren. Deze constructies zullen de mogelijkheid bieden om extra zitplaatsen te creëren”, zegt hij.

Gezellige winterterrassen

De oplossing is dus volgens de horeca gezellige, eventueel verwarmde, ‘winterterrassen’. “Die zijn de laatste jaren erg populair dus dat kan een succes worden. Firma’s uit de eventsector, die al heel wat inkomsten verloren zijn door corona, kunnen de horeca helpen met het opstellen van de winterterrassen. Samen met de stad willen we erop toezien dat er geen wildgroei aan terrassen ontstaat. Het zou een voorbeeld voor andere steden kunnen zijn.”

Schepen van Lokale Economie Katrien Beulens wil het voorstel zeker bekijken. “Het college ging maandag akkoord met de verlenging van deze maatregel tot 30 september. Intussen bekijken we de komende weken de mogelijkheden voor de wintermaanden maar er is zeker begrip voor de vraag vanwege de horeca”, zegt de schepen.