Horeca en minigolfterrein Dendergalm worden toch niet verkocht ondanks geruchten: “Onderhandelingen met kandidaat-uitbater in finale fase” Rutger Lievens

24 juni 2019

19u59 0 Aalst In Noord-Korea of China zie je het regelmatig: de overheid investeert een smak geld in een bouwproject dat nadien leeg blijft staan. Hetzelfde gebeurt nu ook met recreatiedomein Dendergalm in Gijzegem, waar de stad bijna 2 miljoen euro investeerde in een nieuw gebouw met golfterreinen. Ondanks het zomerse weer is het er doods.

De leerlingen van basisschool De Springplank speelden vandaag golf op het minigolfterrein van Dendergalm. Nochtans kan je er geen golfstokken ontlenen. “Ik heb er dan maar zelf een paar in elkaar geknutseld”, zegt de leraar. De kinderen ravotten tussen de fraaie minigolfterreintjes in beton.

Dendergalm open!

De wijkagent heeft er een lokaal en ook jeugdhuis Jome heeft er een vaste stek, maar het café dat volk moet trekken met de uitbating van het minigolfterrein blijft leeg. “We hebben op de gemeenteraad de vraag al eens gesteld of er nu bijna een concessionaris was gevonden en toen was het antwoord van de burgemeester: ‘Het ziet er goed uit voor deze zomer’”, zegt Huguette Van Medegael van oppositiepartij sp.a. “Er was een kandidaat, maar die is het niet geworden. Daarna waren er twee kandidaten, maar was niemand goed genoeg. Nu zijn ze aan het onderhandelen met iemand, maar die wacht op de finale handtekening van de burgemeester”, zegt Van Medegael. Zij houdt met enkele mensen van Gijzegem zondag een picknick onder de slogan: Dendergalm open!

Dendergalm beroert de gemoederen omdat er best wel wat belastinggeld naartoe is gegaan. “Het gebouw kostte 1,5 miljoen euro, de inrichting nog eens 200.000 euro en het golfterrein nog eens zo’n 300.000 euro. Nu horen we dat het gerucht verspreid wordt dat de burgemeester het zou willen verkopen. Zeer bizar. Als dat klopt, dan zal het stilletjes zijn in Dendergalm deze zomer. Daarom vragen wij met Lijst A op zijn minst een tijdelijke invulling voor deze zomer, in de vorm van een pop-up bijvoorbeeld”, zegt Ann Van de Steen van oppositiepartij Lijst A.

Vals bericht

Volgens Lijst A en sp.a was het schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) die was gaan rondbazuinen dat de burgemeester Dendergalm liever wou verkopen. “Het is een vals bericht en ik heb de schepen daarop aangesproken”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Het is niet correct. Ik heb nu van het schepencollege een mandaat gekregen om met de kandidaat-uitbater te onderhandelen. Dat zal deze week gebeuren en ik zal vrijdag verslag uitbrengen op het schepencollege. Het belangrijkste is dat we Dendergalm aan marktconforme prijzen verhuren”, zegt de burgemeester.

