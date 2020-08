Hoopgevende start ticketverkoop CC De Werf: “1.637 tickets weg in 2 uur tijd” Rutger Lievens

23 augustus 2020

14u24 0 Aalst Een stormloop is het niet geworden, bij de start van de ticketverkoop van cultuurcentrum De Werf in Aalst. In niet-coronajaren moet je er snel bij zijn, maar de toeschouwers van De Werf pakken deze keer hun tijd. “Ondanks het coronavirus en ondanks het feit dat De Werf slechts een derde van zijn seizoen aanbiedt, kochten 536 mensen op 2 uur tijd 1.637 tickets. Dat is hoopgevend”, zegt Karin De Schutter van De Werf.

Zaterdag klokslag om 13 uur lanceerde De Werf zijn podiumseizoen 20/21. “Omwille van het coronavirus en de frequent wijzigende overheidsrichtlijnen, splitst De Werf zijn seizoen op in delen. Nu werd het programma september-december 2020 in verkoop gezet”, zegt Karin De Schutter van De Werf in Aalst.

Ondanks de vernieuwde aanpak waarbij de gekende seizoensbrochure dit jaar niet uitgegeven werd, vond het programma vlot zijn weg via andere communicatiedragers van De Werf, zijnde de website, Facebook, Instagram, Messenger, nieuwsbrieven, Chipka, aankondigingsborden op Koer&Toer… . Cultuurliefhebbers die up to date info willen, doen er goed aan om via www.ccdewerf.be in te tekenen op de algemene nieuwsbrief, het middel bij uitstek om alle correcte info, wijzigingen, aanpassingen, acties uit eerste hand te ontvangen.

Eerder deze week lanceerde De Werf met succes de start van zijn cursussen en workshops waarvoor zich meteen 200 deelnemers aanboden. ‘Stempels snijden’, ‘Vegetarische ovenschotels’, ‘Nachtfotografie’ en ‘Kleine tuin, grote troef’ behoorden tot de successen en waren meteen volgeboekt. Initiatieven als ‘Vegetarische feesthapjes en dipsauzen’, de carnavalworkshops, wijnproeven, kook- en bakworkshops, burlesque en de kindercursus ‘Rollebollen in het circus’… kloppen bijna af op volzet. Wie zijn ‘Oilsjterse spellink ver karnavalisten’ nog wil bijsturen, aarzelt beter niet meer.

Zaterdagmiddag om 13 uur startte een technisch vlekkeloze verkoop voor het podiumaanbod september tot december. “Ondanks corona en ondanks het feit dat De Werf slechts een derde van zijn seizoen aanbiedt, kochten 536 mensen op 2 uur tijd 1.637 tickets. Dat is hoopgevend, maar het coronavirus maakt ook dat we merken dat het publiek zijn aankoop rustig aan doet. Wie participeert aan Werfvoorstellingen kan er alvast zeker van zijn dat maximale veiligheid in coronatijd vooropstaat. Inmiddels hebben georganiseerde culturele initiatieven bewezen dat de cultuursector weet hoe een publiek in optimaal veilige omstandigheden te ontvangen”, zegt De Schutter.

Wie nog tickets wil aankopen, kan blijvend terecht op www.ccdewerf.be, het kanaal waarop volgende week ook het aanbod voor de scholen in verkoop gaat.