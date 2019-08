Hoop GFT vat vuur Koen Baten

26 augustus 2019

13u46 1

In de Kokerijstraat in Meldert heeft afgelopen weekend een hele hoop GFT-afval vuur gevat. De brand ontstond omstreeks 11 uur zaterdagochtend. Mogelijk vatte het afval per ongeluk vuur. De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen. Er raakte niemand gewond.