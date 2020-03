Hoogbejaarde besmette patiënt overleden in ASZ aan COVID-19 Rutger Lievens

23 maart 2020

15u56 53 Aalst Het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis maakt bekend dat op de campussen van Aalst en Geraardsbergen momenteel 20 patiënten behandeld worden die besmet zijn met covid-19. Daarnaast wachten nog 21 patiënten op hun testresultaten. Een hoogbejaarde besmette patiënt is overleden. Het is de eerste patiënt die in het ASZ of OLV-ziekenhuis overlijdt aan het coronavirus.

Het voorbije weekend raakte al bekend dat een bewoner van woonzorgcentrum Molenkouter in Wichelen in het Sint-Blasius ziekenhuis van Dendermonde overleed aan het coronavirus. Ook een tweede patiënt verloor daar de strijd tegen covid-19. In de Aalsterse ziekenhuizen ASZ en OLV waren er tot dit weekend nog geen doden te betreuren, maar daar is nu verandering in gekomen. Een hoogbejaarde besmette patiënt bezweek aan de gevolgen van het coronavirus.

20 besmet

Op dit moment worden 20 andere besmette patiënten behandeld in het ASZ op een speciale afdeling. Nog eens 21 anderen wachten er op hun testresultaten. “De cohortafdelingen op de campussen Aalst en Geraardsbergen zijn bedoeld voor alle patiënten die aan de gevalsdefinitie voor corona voldoen, die een ziekenhuisopname vereisen en die wachten op hun testresultaten. Zij kunnen omwille van hun gezondheidstoestand niet thuis in isolatie verblijven. Eens hun resultaten positief zijn, stromen zij door naar de zogenaamde Covid-afdelingen binnen het ziekenhuis”, zegt Dorien Buyst van het ASZ.

“Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen worden alle patiënten op deze cohort- en Covidafdelingen verpleegd in een strikte druppel-contactisolatie en is op die verpleegeenheden geen vrije doorloop mogelijk naar andere afdelingen, noch van zorgverleners, noch van patiënten. Al het personeel dat met (mogelijk) besmette patiënten in contact komt, neemt de nodige beschermende maatregelen. Het ziekenhuis volgt daarvoor de richtlijnen van de overheid”, aldus het ASZ.

18 in OLV

Op de Spoedgevallendienst worden patiënten die zich voor een coronatest aanmelden sinds begin maart volledig afgezonderd van andere patiënten. Ze krijgen bij aankomst een mondmasker en worden begeleid naar een afzonderlijke wachtruimte en onderzoekslokaal.

In het OLV-ziekenhuis zijn er voorlopig geen overlijdens door het coronavirus te betreuren. Bij de laatste update waren daar 18 besmette patiënten gehospitaliseerd.