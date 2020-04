Hoofdzetel VPK mag uitbreiden in Kareelstraat: “Bedrijf met 6.000 werknemers investeert in een verankering in onze stad” Rutger Lievens

25 april 2020

09u43 3 Aalst De hoofdzetel van VPK aan de Kareelstraat in Aalst wordt uitgebreid. Het verpakkingsbedrijf heeft daarvoor de nodige omgevingsvergunning verkregen van de stad.

De stad Aalst leverde de vergunning af voor het uitbreiden en exploiteren van het bestaande kantoorgebouw met de bouw van een ondergrondse parking en het oprichten van een extra paviljoen met bedrijfskantine en conciërgewoning.

Het ontwerp werd opgemaakt door Aalsters architectenbureau Prisma. Zaakvoerder Luc Coen reageert tevreden. “Het is een mooi verhaal om te ervaren dat de mogelijkheid bestaat om out-of-the-box te denken, en om op deze manier tot een betere oplossing te komen. Het out-of-the-box denken laat toe dat dit ontwerp resulteert in een meer homogene architectuur waardoor de beleving groter wordt voor de gebruikers van het gebouw, omwonenden en passanten”, zegt hij over het nieuwe gebouw.

6.000 werknemers

Schepen van Ruimtelijke ordening, Caroline Verdoodt (N-VA) bevestigt dit. “We faciliteren graag de uitbreiding van het huidige gebouw. In een mooie groene omgeving wordt een nieuw paviljoen en een ondergrondse parkeergarage geïntegreerd. Geweldig dat een internationaal bedrijf met wereldwijd 6.000 werknemers investeert in een verdere verankering in onze stad”, zegt de schepen.

Volgens Pierre Macharis, CEO VPK, ondersteunt dit project de groei van de groep vanuit haar centraal gelegen en makkelijk bereikbaar beslissingscentrum in Aalst. “VPK is een van de weinige golfkartonproducenten die de hele Europese markt bedekt en aldus haar klanten in hun expansie volgt. De uitbreiding van het hoofdkantoor gaat hand in hand met de forse groei van de groep, dat naast golfkarton en massief karton sinds de recente acquisitie van Corenso nu ook met Corex een marktleiderspositie verwerft in de kartonnen hulzen”, klinkt het. “Zo zal de uitbreiding ruimte bieden voor het management van de Corex-divisie en van het VPK International Sales team. Dit is een nieuwe mijlpaal dankzij het succesvol circulair model waarbij jaarlijks 1.5 miljoen ton gerecycleerd papier verwerkt wordt tot nuttige milieuvriendelijke beschermende verpakkingen.”