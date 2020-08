Honderden dode vissen drijven op Dender tussen Aalst en Gijzegem Koen Baten

16 augustus 2020

21u55 11 Aalst Op de Dender in Aalst en Gijzegem dreven afgelopen weekend honderden dode vissen op het water. Het ging vooral om kleine vissen. Er waren ook snoekbaarzen bij. Wat de vissen gedood heeft, is niet duidelijk. Volgens een schipper die beelden kon maken, zou het niet om zuurstoftekort gaan. “Dit moet door een vervuiling komen, want snoekbaarzen zijn enorm sterk”, zegt hij.



De schipper stelde het zaterdag al vast op de Dender. “Er dreven toen meer dan duizend dode vissen op het water. Ik verwittigde onmiddellijk de brandweer.” De brandweer had dit weekend al eens vissterfte vastgesteld door zuurstoftekort in het water en kwam al meermaals ter plaatse. Er werden pompen in het water geplaatst om zuurstof te pompen in de Dender.

Dat er nu weer honderden dode vissen liggen op het water doet de wenkbrauwen fronsen bij de schipper. “Ik weet niet of dit nog door zuurstoftekort komt. Het is jammer te moeten vaststellen dat al deze dieren dood op het water liggen, maar hier is volgens mij meer aan de hand", besluit de schipper.