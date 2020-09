Hondenskeletten van 500 jaar oud gevonden aan Sint-Jozefskerk Rutger Lievens

11u58 3 Aalst Afgelopen vrijdag zijn er in de buurt van de Sint-Jozefskerk in Aalst vijf hondenskeletten gevonden door archeologen. De skeletten dateren uit de 15de eeuw. Op het Esplanadeplein zijn er archeologische opgravingen bezig, voor gestart wordt met de aanleg van een nieuwe ondergrondse parking.

Volgens de archeologen van intecommunale Solva gaat het om vijf hondenskeletten van wel 500 jaar oud. Tegenwoordig ga je met je overleden dier naar de dierenbegraafplaats, maar vroeger werden huisdieren gewoon in de buurt van de boerderij begraven. Een uitzonderlijke vondst is het dus niet, maar het is wel opmerkelijk dat het om zoveel kadavers gaat.

Eerder werd ook al een brug gevonden die vroeger over de gracht van de omwalling van Aalst lag. Het archeologisch onderzoek gaat nog door tot midden augustus op verschillende plekken in de omgeving van het Esplanadeplein.