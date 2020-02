Holocaustoverlevende Regina Sluszny praat in week voor carnaval in Aalsterse school over jodenvervolging Rutger Lievens

14 februari 2020

17u23 0 Aalst Op vraag van Aalsters schepen en Vlaams parlementslid Sarah Smeyers (N-VA) komt Holocaustoverlevende Regina Sluszny praten op een Aalsterse basisschool over de jodenvervolging. Ze doet op woensdag voor Aalst carnaval, dat het voorbije jaar veelvuldig de kritiek kreeg antisemitisch te zijn.

Op instigatie en voorspraak van Aalsters schepen en Vlaams parlementslid Sarah Smeyers zal Holocaustoverlevende Regina Sluszny, wiens echtgenoot zelf 7 familieleden verloor in de vernietigingskampen, op woensdag 19 februari as. een spreekbeurt houden over antisemitisme, jodenvervolging en Holocaust voor het 6de leerjaar van het Sint-Jozefscollege in Aalst.

“Het opzet is niet om de zaken om en rond carnaval verder op de spits te drijven. In tegendeel”, zegt Sarah Smeyers (N-VA). Volgens Smeyers is het enkel de bedoeling om via wederzijds begrip en empathie de lont uit het kruidvat te halen en meer inzicht te krijgen in elkaars gevoeligheden. “Carnaval is hét feest bij uitstek van spot én verdraagzaamheid. Dat moet het ook blijven. Maar onze Aalsterse jeugd moet ook respect en begrip hebben voor de impact die historische gebeurtenissen op onze samenleving hebben.”