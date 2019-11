Hogeschool laat jongeren experimenteren op Dag van de Wetenschap Rutger Lievens

19 november 2019

13u46 0 Aalst Tijdens Dag van de Wetenschap op zondag 24 november laat hogeschool Odisee in Aalst bezoekers van alle leeftijden ontdekken wat we allemaal aan wetenschap en technologie te danken hebben én welke innovaties ons nog te wachten staan. Ook campus Aalst staat klaar met technische snufjes, boeiende verhalen en uitdagende activiteiten.

Van 10 tot 16 uur wordt er een heuse Experimenteermarkt georganiseerd, waar doorlopend van alles te ontdekken en beleven valt. “Coderen - of toch liever solderen? Altijd al willen weten hoe een windmolen werkt? We leggen het je graag met handen, voeten en de nodige technologische hulpmiddelen uit - en laten je uiteraard zelf aan de slag gaan,” legt Thijs Eeckhout, docent en onderzoeker onderwijs, uit. “Ook buiten valt er trouwens heel wat te beleven. De jongste bezoekers kunnen een kunstwerk in de natuur maken of hun zintuigen prikkelen op het blotevoetenpad, terwijl de wat oudere aspirant-wetenschappers vuur leren maken of de campus verkennen met een drone.”

Terwijl de kinderen zich uitleven op de experimenteermarkt, onder begeleiding van onze wetenschappers en onderwijsspecialisten, kunnen de ouders een korte lezing door onderwijsspecialist Johan de Wilde bijwonen. Johan legt in 20 minuten uit waarom het lerarentekort en de daling van de onderwijskwaliteit niet los van elkaar gezien mogen worden, en denkt na over mogelijke oplossingen voor deze problematiek.

Welkom vanaf 1 jaar

“Als hogeschool willen we kinderen en jongeren goesting doen krijgen in wetenschap, technologie, bouw, ... Het belang daarvan in onze maatschappij valt immers niet te ontkennen. We kunnen er dan ook niet vroeg genoeg mee beginnen om onze jeugd warm te krijgen voor wetenschap in al haar facetten,” licht Thijs Eeckhout verder toe. “Op onze hogeschool hebben we heel wat boeiende projecten die hiervoor geschikt zijn, en die we dan ook graag inzetten op Dag van de Wetenschap. We mikken hierbij zowel op zeer jonge kinderen (vanaf 1 jaar) als oudere kinderen en jongeren. Families met peuters, kleuters, tieners, ... maar ook jeugdbewegingen en verenigingen, ... zijn van harte welkom om zich zondag uit te leven op onze campus.”

Praktisch

Waar? Campus Aalst

Wanneer? Zondag 24 november van 10u tot 16u. (Inschrijven is niet nodig).

Programma

Experimenteermarkt (doorlopend van 10u tot 16u)

Kunstwerk in de natuur (1-99j)

Blotevoetenpad (1-99j)

Codeer en experimenteer (3-99j)

Kamp of shelter ontwerpen (6-99j)

Wieken van een windmolen ontwerpen (8-99j)

Drones: vlieg er eens op uit (8-99j)

Brug bouwen zonder vijzen of nagels (10-99j)

Solderen kan je leren (10-99j)

Hoe ontstaat vuur? (10-99j)

Escape Room – De Werfkeet (13-99j)

Lezing (15u-15u30)

Gezocht: leerkrachten (16-99j)

Het volledige aanbod aan activiteiten vind je ook op de website van Dag van de Wetenschap.