Hoekpand Utopiaplein wordt gesloopt: “In de plaats komt nieuwbouw met horeca op gelijkvloers” Rutger Lievens

14 april 2020

12u57 22 Aalst Het leegstaande hoekpand in de Peperstraat, aan het Utopiaplein in Aalst, gaat tegen de grond. In de plaats komt er een nieuwbouw met drie bouwlagen en een horecazaak op het gelijkvloers.

“De Aalsterse Peperstraat wordt opnieuw een stukje aantrekkelijker”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA). “Het bestaande hoekpand tegenover het Utopiaplein staat al enkele jaren in verval en zal nu worden gesloopt. Ter vervanging komt een nieuwbouw met drie bouwlagen met op het gelijkvloers plaats voor een horecazaak, op het eerste verdiep mogelijkheid tot kantoren en op het tweede verdiep een appartement. Het ontwerp is van de hand van Architecten De Bruyn.”

Schepen van Ruimtelijke ordening, Caroline Verdoodt (N-VA) is tevreden. “Het is mooi om vast te stellen dat de buurt daar blijft evolueren naar een steeds aangenamere plek. De komst van Utopia zorgt duidelijk voor een boost. Nadat bewoners hun huizen in verschillende kleuren verfden, wordt nu het grauwe pand op de hoek aangepakt, opnieuw een mooi privé-initiatief dat voor een extra facelift van het Peperstraatje zorgt”, zegt ze.