Hoe omgaan met armoede in de klas? Nieuw boek ‘Studeren, zonder in het krijt te staan’ legt het uit Rutger Lievens

26 juni 2020

12u09 6 Aalst ‘Studeren, zonder in het krijt te staan’ is het nieuwste boek van Aalstenaar Johan Van Biesen. De voorzitter van de vzw SOS Schulden op School schreef een handige gids die scholen moet helpen bij het uittekenen van een sociaal beleid.

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) zette mee haar schouders onder het initiatief. “Minstens één kind op zeven groeit op in armoede. Dat wil zeggen dat in een klas van 21 kinderen er dus gemiddeld drie kinderen zitten die over onvoldoende leermiddelen beschikken en daardoor uit de boot dreigen te vallen. Maar er zijn ook verschillen tussen de verschillende studierichtingen. Zo zijn technische en beroepsrichtingen doorgaans een stuk duurder dan richtingen in het ASO. En we stellen vast dat net in die duurdere studierichtingen veel meer kinderen uit kwetsbare gezinnen terug te vinden zijn. Omdat er geen maximumfactuur in het secundair onderwijs bestaat, zien we dat sommigen afhaken of overschakelen naar goedkopere richtingen. Zo wordt hun goesting en talent gefnuikt omwille van financiële redenen. Heel jammer”, zegt Johan Van Biesen.

Ongelijkheid versterkt

“Het is belangrijk dat iedereen de eindmeet haalt in het onderwijs. De coronacrisis heeft de ongelijkheid in het onderwijs nog versterkt en pijnlijk zichtbaar gemaakt. Thuisonderwijs is niet evident, zelfs onmogelijk, als je niet over een laptop en internet beschikt”, zegt Van Biesen. “Op vele plaatsen is een spontane solidariteitsgolf op gang gekomen om bijvoorbeeld oude laptops te verzamelen. Dat is zeker toe te juichen. Maar al even snel als de golf is gekomen, is ze weer aan het wegtrekken. We moeten daarom het thema warm houden. Armoede in de klas is immers een structureel probleem dat dringend moet worden aangepakt. Dit boek wil daar aan bijdragen.”

“Heel wat scholen willen graag een kostenbeheersend beleid voeren, maar weten niet altijd goed hoe daar aan te beginnen. De vzw SOS Schulden op School helpt de scholen bij die oefening. De organisatie begeleidt scholen en lokale besturen in heel Vlaanderen. Volgend schooljaar gaat men onder meer aan de slag in Opwijk, Geraardsbergen, Edegem, Tielt, Wichelen en Ninove. Ondanks het feit dat de stad Aalst geen middelen meer wil uittrekken voor de vzw Schulden op School zal ze wel ter beschikking blijven van de Aalsterse scholen.”