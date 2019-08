Hoe Landexplo 80% van de Siesegemkouter in handen kreeg... tegen de zin van de stad Rutger Lievens

08 augustus 2019

13u35 3 Aalst ‘Aalst Zorgstad’, een ‘Health & Care Valley’ op de Siesegemkouter, het stadsbestuur mocht die plannen bijna opbergen. Het bleef mooi onder de radar, maar de voorbije zes jaar kocht de firma Landexplo minstens 80% van alle gronden op de Siesegem op. Landexplo zag die Health & Care Valley niet direct zitten. Ondertussen hebben de stad en ontwikkelaar daarover wel een overeenkomst gesloten.

In 2003 veranderde de bestemming van de Siesegemkouter - 90 hectare groot - van landbouwgrond naar industriegrond. In 2013 werd de bestemming verfijnd om er de bouw van een crematorium toe te laten. Het is in dat jaar dat Landexplo opties op gronden begint te nemen. In 2015 had ondernemer Gaëtan Gorremans van Landexplo Aalst een meerderheid van de gronden in de portefeuille.

Meer dan 50%

Een probleem voor de stad, dat wilde beginnen onteigenen om er de Health & Care Valley te realiseren. Het kwam tot verschillende processen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en Raad van State. De stad stelde dat het toch wilde onteigenen, omdat het in veel gevallen maar om opties ging. Landexplo argumenteerde dat het meer dan 50% van de gronden in handen had en zelf wilde ontwikkelen.

Gorremans, die niet meteen meewilde in het Health & Care Valley-verhaal, legt dat vandaag zo uit: “De bestemming, een industriezone, werd vastgelegd in 2003. In die bestemmingswijziging stond niks over zorgbedrijven”, zegt hij. Hij zegt dat hij, door het opkopen van al die gronden, de ontwikkeling van de Siesegemkouter verscheidene jaren versneld heeft. Al was de stad in deze geen vragende partij.

Landbouwgrond of industriegrond?

De rekening maken van Landexplo is een moeilijke zaak. Een landmeter-expert uit Aalst schat dat de gemiddelde waarde van een vierkante meter landbouwgrond tussen de 6 en de 10 euro bedraagt. De gemiddelde prijs voor industriegrond bedraagt tussen de 120 en 140 euro per vierkante meter. Gaëtan Gorremans bevestigt dat hij pas vanaf 2013 opties is beginnen nemen op gronden, toen de bestemming al gewijzigd was van landbouwgrond naar industriegrond.

In het naburige Maal in Nieuwerkerken, een buurt met een aantal vroegere eigenaars van gronden op de Siesegemkouter, weten ze hoe de vork in de steel zit en staan velen positief tegenover Landexplo. “Een eigenaar verkocht aan Landexplo aan de hoogste landbouwgrondprijs, maar met een clausule. In die clausule stond dat indien de grond verkocht wordt als industriegrond dat er dan een deel van de winst naar de verkoper zal gaan”, zegt een buur van de Siesegemkouter. “Voor verkopers een goede zaak, want als de stad zou onteigenen dan moet dat aan de geschatte prijs en dat is minder voordelig voor de verkoper. Landexplo neemt zo ook een deel van het risico en het werk over, waar eigenaren tegen op kijken.”

Juridisch slagveld

Op dit moment heeft Landexplo 80% van de gronden in handen. De overige 20% zijn van eigenaars die niet willen verkopen aan Landexplo of zijn eigendom van het autonoom gemeentebedrijf van de stad Aalst. Het klopt ook niet meer helemaal om te stellen dat Landexplo de gronden in haar bezit heeft, want ontwikkelaar Cordeel is ondertussen 100% aandeelhouder geworden.

In april vorig jaar raakte het nieuws bekend dat de stad een deal had gesloten met Cordeel over de realisatie van de Health & Care Valley. Het betekent ook het einde van de vele procedureslagen tussen de stad en Landexplo, dossiers die ook dit jaar nog bij de Raad van State zijn behandeld. “We hebben dat juridisch slagveld achter ons gelaten”, zegt Gorremans.