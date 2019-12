Hockeyclub mag eventjes niet meer trainen op du Parc, De Speelerij blijft wel open tijdens kerstvakantie Rutger Lievens

20 december 2019

12u00 7 Aalst Binnenspeeltuin De Speelerij mag openblijven, hockeyclub Patria kan eventjes hun oefenterrein niet meer gebruiken. Burgemeester D’Haese (N-VA) oordeelde dat de toegangsweg naar dat oefenterrein - door een werf - niet veilig genoeg is.

“Er is een veiligheidsprobleem. Dat is vastgesteld door de brandweer, politie, een veiligheidsexpert en door mezelf in een plaatsbezoek. Ik heb een exploitatieverbod uitgesproken tot de werf in orde is. Het is te vroeg om dit open te stellen voor het publiek”, zei burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) tegen TV Oost.

Volgens Hockeyclub Patria komen er nauwelijks activiteiten in het gedrang, want het is nu winterstop. De burgemeester zegt dat binnenspeeltuin De Speelerij wel nog mag openblijven. Alle vergunningen zijn in orde. De toegang van De Speelerij bevindt zich aan de achterzijde van du Parc en de veilige toegangsweg langs de zijkant van de site.

Sylvie Vandenhaute bevestigt dat De Speelerij in de kerstvakantie en daarna open zal zijn. “De beslissing van de burgemeester slaat niet op De Speelerij. Wij zijn open in de Kerstvakantie, behalve op 24, 25 en 31 december en 1 januari”, zegt ze.