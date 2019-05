HLN-sportjournalist schrijft ‘Iendracht Veroit’, het boek over 100 jaar Eendracht Aalst Rutger Lievens

22 mei 2019

17u01 16 Aalst Voetbalclub Eendracht Aalst bestaat 100 jaar en daar hoort een boek bij. HLN-sportjournalist Jan Van Lijsebeth is de schrijver van Iendracht Veroit. Het boek wordt uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts en verschijnt eind dit jaar.

In 1991 verscheen er al eens een boek over het verleden van Eendracht Aalst. Menig Aalstenaar heeft ‘De Vloek van Blavier’ in zijn boekenkast staan. Het nieuwe boek ‘Iendracht Veroit’ zal volgens het Eendracht-bestuur veel diepgaander en uitgebreider zijn dan De Vloek van Blavier. “Het zal een boek zijn vol interviews met Eendracht-grootheden en verhalen waarvan we zeker zijn dat niet alle Eendrachters ze al kennen. Je krijgt een blik achter de coulissen van de club. Met de hoogtepunten, maar ook met de laagtes en schandalen. Zonder taboes, want zo gaat dat in Aalst. Het wordt een doorleefd boek”, zegt Dirk Adriaenssens van het Eendracht-bestuur.

Jan Van Lijsebeth twijfelde eventjes voor hij de opdracht aannam, maar gaat er nu helemaal voor. “Ik heb er geen ervaring mee, ik ben een journalist. Het voordeel dat ik heb op een boekenschrijver is dat ik deze club echt wel goed ken. Ik volg ze al sinds 1991”, zegt hij.

Het is op zich wel opmerkelijk dat een uitgeverij als Borgerhoff & Lamberigts geïnteresseerd is om een boek uit te geven over een club die momenteel gezakt is naar tweede amateurklasse, het equivalent van de vroegere vierde klasse. “Ik geef toe, er is geen enkele club die niet in eerste klasse speelt, waarvoor we dit zouden doen. Eendracht is uniek, in al zijn pieken en dalen”, zegt Wim De Bock van de uitgeverij.

Het boek is in ‘full colour’ en met een hardcover en telt 256 pagina’s. Je kan nu al intekenen en dan ontvang je een exemplaar in december. Het boek is te koop voor 35 euro. Voor 5 euro extra komt jouw naam in dit naslagwerk. Overschrijven kan naar rekeningnummer BE21 3631 5949 3403.