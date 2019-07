HITTE: Nog koele plekjes: buggykelder Utopia en in stedelijk museum Rutger Lievens

25 juli 2019

14u16 0 Aalst Op de heetste dag uit de geschiedenis van Aalst sturen wij twee jonge wetenschapsfans Lize (11) en Matteo (11) de straat op om met een elektrische thermometer op verschillende plekken de temperatuur te meten. Ze vonden nog twee koele plekjes: de kelders van Utopia en het museum.

Op zoek naar verkoeling belanden Lize en Matteo in het stedelijk museum. “In het gangpad van het vroegere kloostergebouw meten we 24 graden. De mensen van het museum toonden ons de grafkelder van het vroegere nonnenklooster en daar is het amper 20 graden”, zeggen ze.

Je terugtrekken in een of andere kelder lijkt een goed idee. Ook Utopia heeft er een: een buggykelder. “In Utopia zelf meten we 25 graden Celsius. Iets koeler dan op het Utopiaplein: 47,5 graden! In de kelder van de bib, waar de lockers zijn en de buggy’s worden geparkeerd is het 21°C.”